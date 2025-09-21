رفع گره ترافیکی بیمارستانی در بلوار خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران با بیان این نکته که یک بیمارستانی در بلوار خلیج فارس از جمله مراکز درمانی پر تردد این بخش از پایتخت بوده و بطور شبانه روز به هزاران نفر از شهروندان خدمات ارائه می‌دهد، اظهار داشت: با توجه به کثرت ترددهای صورت گرفته شهروندان و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشائی گره‌های ترافیکی در این محدوده، تردد خودروهای امدادی از درب اصلی منع و به دیگر مبادی ورودی وخروجی منتقل که بدلیل وجود تعدادی ملک معارض در ابتدای خیابان پیروزی، این امر با اختلال مواجه شده بود.

وی ادامه داد: در پی طرح مطالبات مکرر مسئولین این مرکز درمانی، معتمدین محلی و شهروندان، تمهیدات لازم برای تهاتر با مالکین این املاک، عملیات تخریب و عقب نشینی انجام و مسیر برای تردد آسان‌تر خودروها بازگشائی شد.

به گفته این مقام مسئول، با انجام این حجم از عملیات عقب نشینی بطول به مساحت ۳۰۰ متر مربع، معضل گره‌های ترافیکی و همچنین عدم دسترسی آسان وسائط نقلیه به این مرکز درمانی و گمرک برطرف شد.