به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، از توسعه و ارتقای مراکز «شهردخت خلاق و نوآور» با رویکرد شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای علمی، اجتماعی و فردی دختران پایتخت خبر داد و تأکید کرد این طرح با مهارتهای نوین، عمیق و کاربردی، فرصتهای برابر رشد، آموزش و مشارکت را فراهم میکند.
مریم اردبیلی با بیان اینکه «شهردختهای خلاق و نوآور تهران» با هدف شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای علمی، اجتماعی و فردی دختران و با تمرکز بر مهارتهای نوین، عمیق و کاربردی طراحی و راهاندازی شدهاند، اظهار کرد: این مرکز با رویکردی مبتنی بر شناخت نیازهای نسل امروز دختران کوشیده است فضایی فراهم کند که پاسخگوی اقتضائات و دغدغههای آنان باشد.
به گفته وی، شهردختها از جلوههای تحقق شعار «تهران، شهر تلاش و سرزندگی» به شمار میآیند و هدف آن است که دختران در همه مناطق پایتخت به فرصتهای برابر برای رشد، آموزش و مشارکت دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به راهاندازی شش «شهردخت خلاق و نوآور» طی سه سال گذشته در مناطق ۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۹ و ۲۰ افزود: رویکرد ما این است که دختران نوجوان و جوان تهران فرصتی واقعی برای آشنایی و درگیری عمیق با حوزههای علمی نوظهور داشته باشند.
بر همین مبنا، از آموزشهای هوش مصنوعی، رباتیک و زیستفناوری تا دورههای مهارت زندگی در این مراکز پیشبینی شده تا دختران بتوانند در مسیر رشد فردی و اجتماعی با اعتمادبهنفس و دانش پیش بروند.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خاطرنشان کرد: هدف آن است که نسل آینده دختران تنها دریافتکننده دانش نباشند، بلکه به چهرههایی مؤثر و فعال در عرصه علم و فناوری تبدیل شوند.
اردبیلی از توسعه این مراکز در دیگر مناطق نیز خبر داد و گفت: بهزودی چهار شهردخت دیگر به مجموعه شهری افزوده میشود و علاوه بر گسترش جغرافیایی، ارتقای کیفیت خدمات نیز دنبال خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزی برای همکاری با دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای فرهنگی در دست انجام است تا این مراکز به کانون پرورش استعداد، تقویت خودباوری و اثرگذاری اجتماعی نسل دختران تبدیل شود.
وی با اشاره به نقشآفرینی شهردختهای مناطق ۲ و ۶ در روزهای بحران اخیر تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، این مراکز با ارائه خدمات روانشناسی، حمایتی و فعالیتهای جهادی فعال بودند و نشان دادند که صرفاً مراکز آموزشی نیستند، بلکه در شرایط ویژه ظرفیت مداخله اجتماعی نیز دارند؛ ظرفیتی که بیانگر روحیه مسئولیتپذیری و پیوند این فضاها با تحولات واقعی جامعه است.
نظر شما