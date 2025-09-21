اجرای طرح انتقال آب از رودخانه اعلا «منسوخ» است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: هرگونه انتقال آب از هر حوضه‌ای به خارج از استان برای ما قابل قبول نیست و با استدلال‌های فنی و مستند در برابر آن خواهیم ایستاد؛ ما قادر به پرداخت حتی یک قطره آب اضافی به دیگر استان‌ها نیستیم.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از رودخانه اعلا به سمت دیشموک گفت: این مطالعات مربوط به سال ۹۸ است و اکنون شرایط تغییر کرده است؛ اجرای چنین پروژه‌ای می‌تواند از باغملک تا شادگان را به بیابان بدل کند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: ما به دنبال مناقشه نیستیم بلکه با عدد و رقم و در فضایی برادرانه از منافع مردم و استان دفاع می‌کنیم و مطمئنیم مسئولان کشور به این موضوعات توجه دارند.

موالی‌زاده همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: در جنگ تحمیلی حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد و امروز نیز خوزستان با تقدیم ۲۴ هزار شهید، همچنان پایتخت ایثار و مقاومت باقی مانده است.

وی به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی را دنبال می‌کنیم و حذف مدارس سنگی و کانکسی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار خوزستان از برنامه تشکیل ستاد توسعه استان خبر داد و افزود: فردا در ملاقات با معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع کلید خواهد خورد و از ظرفیت پیشکسوتان خوزستانی و دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان بهره خواهیم برد.