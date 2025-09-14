فروش ۷۱ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) در صدوبیست‌وپنجمین حراج مرکز مبادله ایران، از مجموع ۹۱ کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده، ۷۱ کیلوگرم به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان معامله شد.

بر اساس اعلام مرکز مبادله، میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این دور از معاملات، ۱۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان به ثبت رسید. خریداران این بازار فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن در مجموع دو هزار و ۱۶۱ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۱۹.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.