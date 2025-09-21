چهارمین نشست شورای اداری یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای اداری استان یزد در دولت ملی وفاق، ظهر یکشنبه ۳۱ شهریورماه با محوریت معرفی و تجلیل از دستگاههای برتر بیستمین جشنواره شهید رجایی برگزار شد.
این نشست با حضور سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمدرضا بابایی استاندار یزد، معاونین و مدیران کل استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه در سالن شهید منتظر قائم استانداری تشکیل شد.
در ابتدای مراسم، استاندار یزد با گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل، بر اهمیت برگزاری پرشور برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: ملاک اصلی در ارزیابی عملکرد، رضای الهی است و آنچه برای خدا انجام شود، ماندگار خواهد ماند.
وی همچنین به آستانه سال تحصیلی جدید اشاره کرد و خواستار حضور مدیران کل در مدارس نزدیک محل خدمتشان شد تا آغاز سال تحصیلی پرنشاطتر برگزار شود.
محمدعلی شاهحسینی، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی استان نیز در این نشست با تأکید بر تکریم اربابرجوع در همه ادارات، خواستار پرهیز از هرگونه رفتار نامناسب با مردم شد و افزود: باید با زبان هنر و رسانه، دستاوردها و چالشهای استان را برای جامعه تبیین کنیم.
وی همچنین ضمن تأکید بر هماهنگی کامل مدیران با استانداری در سفر مقامات ملی، خواستار پاسخگویی دقیق و مکتوب به مطالبات نمایندگان مجلس شد.
شاهحسینی موضوع جوانی جمعیت، حمایت از خانواده، و ارتقای سهم اقتصاد دانشبنیان در اشتغال جوانان را از مأموریتهای اصلی دستگاهها عنوان کرد.
در بخش پایانی جلسه، برگزیدگان بیستمین جشنواره شهید رجایی معرفی و از آنان تجلیل شد.
بر این اساس در گروه اقتصادی و مالی اداره کل امور مالیاتی با مدیریت رضا نجفزاده بهعنوان دستگاه برتر استان انتخاب شد.
در گروه تولیدی نیز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با مدیریت محمدکاظم صادقیان به دلیل عملکرد برجسته در حوزه تولید و حمایت از بخش صنعت، عنوان دستگاه برتر استان را کسب کرد.
در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت، شرکت سهامی آب منطقهای استان یزد با مدیریت جواد محجوبی، بهعنوان دستگاه برتر استانی معرفی شد.
در گروه قضائی و امنیتی نیز شهرداری یزد بهعنوان دستگاه برتر استان شناخته شد.
در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با مدیریت سیدمحمد رستگاری، به عنوان مدیر برتر استانی مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین در محور اقدامات برجسته و تحولآفرین، اداره کل ورزش و جوانان استان با مدیریت سیداحمد هاشمی به دلیل عملکرد موفق در حوزه ارتقای بهرهوری بهعنوان دستگاه برتر انتخاب شد.
همچنین در شاخص بهرهوری انرژی سازمان مدیریت و برنامهریزی با مدیریت مجید دهقانیزاده به عنوان دستگاه برتر تقدیر شد.
در حوزه آموزش، اداره کل آموزشوپرورش استان یزد با مدیریت عباس دهقان به دلیل اجرای طرح نماد، توسعه فضاهای آموزشی و فعالیتهای مهارتی، دستگاه برتر استان شناخته شد.
شرکت آب و فاضلاب استان یزد با مدیریت جلال علمدار نیز به دلیل مدیریت شرایط ناشی از قطعی آب انتقالی، تکمیل و توسعه مخازن ذخیره آب و تأمین پایدار آب شهرها و روستاهای استان، شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.
همچنین رضا فلاح مبارکه فرماندار شهرستان بافق بهعنوان فرماندار برتر استان معرفی و تقدیر شد.
همچنین در پایان نیز از دیوان محاسبات استان به دلیل ایفای نقش ارزشمند مشورتی و ارشادی در جهت ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی استان، تقدیر ویژه به عمل آمد.
