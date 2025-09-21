به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا یاسمینژاد، در پاسخ به سوال که با کودکی که از والدین جدا نمیشود و به مدرسه نمیرود چه رفتاری باید داشته باشیم، گفت: این موضوع برای کلاس اولیها یا حتی دوم و سوم تا یک ماه اول بعد از بازگشایی مدارس متداول است.
وی به والدین توصیه کرد: اگر کودک شما با بهانههای مختلف از رفتن به مدرسه امتناع میکند، آرامش خود را حفظ کنید و به صورت تدریجی کودک را از خود جدا کنید.
این روانشناس کودک و نوجوان گفت: اگر بعد از یک ماه کودک یا دانشآموز همچنان اضطراب جدا شدن از والدین و خانواده را دارد یا به بهانههای مختلف مثل دل درد و بیماری به مدرسه نمیرود، بازی درمانی از جمله روشهای مؤثر برای رفع یا کاهش این مشکل است.
یاسمینژاد تاکید کرد: اثر بخشی روش بازی درمانی در کودکانی که ترس جدایی از والدین و رفتن به مدرسه را دارند بیش از ۷۰ درصد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حضور والدین پشت در کلاس یا حیاط مدرسه راه درستی برای کاهش اضطراب کودک نیست، افزود: بسیاری از والدین برای ترغیب کودک به مدرسه رفتن، ساعات زیادی در روز را در مدرسه و کنار کودک هستند، شما با این کار ضمن اینکه نظم مدرسه را مختل میکنید، مطمئن باشید تا مدت زیادی کودکتان به این کار ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کودکتان به هر دلیلی تمایلی به مدرسه رفتن ندارد، تا پایان مهر صبور باشید و در صورتی که این مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند حتماً به روانشناس کودک مراجعه کنید.
یاسمینژاد گفت: در برخی از موارد دیده میشود که والدین، کودک را مضطرب و در حال گریه در مدرسه رها میکنند تا به شرایط عادت کند، این روش راهکاری اشتباه و قدیمی است که آسیبهای زیادی را میتواند متوجه کودک شما کند. به طور مثال این کار میتواند برای سالها کودک شما را از محیط مدرسه بیزار کند یا درسالهای بعد مدرسه برای او یادآور محیطی همراه با استرس باشد.
وی اضافه کرد: با مراجعه به روانشناس کودک و یا استفاده از روش مواجهسازی تدریجی، آرام آرام کودک از والدین جدا میشود.
نظر شما