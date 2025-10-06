به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی میزان شهریه ثابت و متغیر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری خود را برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۴ در دوره‌های مختلف آموزشی از جمله نوبت دوم، الکترونیکی، بین‌الملل و دوره‌های مشترک با سایر کشورها اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، شهریه مقطع کارشناسی ارشد در دوره‌های مختلف به شرح زیر است:

نوبت دوم (به‌جز MBA): شهریه ثابت هر نیمسال ۵۲ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۱۱.۴ میلیون ریال، هر واحد عملی ۱۵.۳ میلیون ریال و هر واحد پایان‌نامه ۲۵ میلیون ریال تعیین شده است.

نوبت دوم MBA: شهریه ثابت ۳۳ میلیون ریال و شهریه هر واحد نظری، عملی و پایان‌نامه به ترتیب ۹، ۹ و ۲۷ میلیون ریال اعلام شده است.

الکترونیکی (به‌جز MBA): شهریه ثابت ۶۷.۶ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۱۴.۸۲ میلیون ریال، هر واحد عملی ۱۹.۸۹ میلیون ریال و پایان‌نامه ۳۲.۵ میلیون ریال است.

الکترونیکی MBA: شهریه ثابت ۴۲.۹ میلیون ریال و شهریه هر واحد نظری، عملی و پایان‌نامه به ترتیب ۱۱.۷، ۱۱.۷ و ۳۵.۱ میلیون ریال تعیین شده است.

دوره‌های مشترک با سایر کشورها: شهریه ثابت ۱۵۶ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۳۴.۲ میلیون ریال، هر واحد عملی ۴۵.۹ میلیون ریال و پایان‌نامه ۷۵ میلیون ریال اعلام شده است.