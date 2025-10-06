به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی میزان شهریه ثابت و متغیر دورههای کارشناسی ارشد و دکتری خود را برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۴ در دورههای مختلف آموزشی از جمله نوبت دوم، الکترونیکی، بینالملل و دورههای مشترک با سایر کشورها اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، شهریه مقطع کارشناسی ارشد در دورههای مختلف به شرح زیر است:
نوبت دوم (بهجز MBA): شهریه ثابت هر نیمسال ۵۲ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۱۱.۴ میلیون ریال، هر واحد عملی ۱۵.۳ میلیون ریال و هر واحد پایاننامه ۲۵ میلیون ریال تعیین شده است.
نوبت دوم MBA: شهریه ثابت ۳۳ میلیون ریال و شهریه هر واحد نظری، عملی و پایاننامه به ترتیب ۹، ۹ و ۲۷ میلیون ریال اعلام شده است.
الکترونیکی (بهجز MBA): شهریه ثابت ۶۷.۶ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۱۴.۸۲ میلیون ریال، هر واحد عملی ۱۹.۸۹ میلیون ریال و پایاننامه ۳۲.۵ میلیون ریال است.
الکترونیکی MBA: شهریه ثابت ۴۲.۹ میلیون ریال و شهریه هر واحد نظری، عملی و پایاننامه به ترتیب ۱۱.۷، ۱۱.۷ و ۳۵.۱ میلیون ریال تعیین شده است.
دورههای مشترک با سایر کشورها: شهریه ثابت ۱۵۶ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۳۴.۲ میلیون ریال، هر واحد عملی ۴۵.۹ میلیون ریال و پایاننامه ۷۵ میلیون ریال اعلام شده است.
بینالملل (غیربورس) و انتقال از خارج به داخل نیز با شهریههایی مشابه به ترتیب ۱۳۰ میلیون و ۱۵۶ میلیون ریال شهریه ثابت دارند.
همچنین میزان شهریه برای مقطع دکتری ورودی ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شده است:
نوبت دوم: شهریه ثابت هر نیمسال ۲۰۲.۵ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۳۲.۴ میلیون ریال و هر واحد پایاننامه ۴۴.۵ میلیون ریال.
بینالملل غیربورس: شهریه ثابت ۴۰۵ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۶۴.۸ میلیون ریال و پایاننامه ۸۹ میلیون ریال.
انتقال از خارج به داخل: شهریه ثابت ۶۰۷.۵ میلیون ریال، شهریه هر واحد نظری ۹۷.۲ میلیون ریال و پایاننامه ۱۳۳.۵ میلیون ریال تعیین شده است.
محاسبات زیر بر پایه مجموع شهریه ثابت، شهریه ۶ واحد نظری و ۶ واحد پایاننامه تنظیم شده و ارقام به تومان ارائه میشود:
نوبت دوم:
شهریه ثابت هر نیمسال ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان است.
با احتساب شهریه هر واحد نظری (۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان) و پایاننامه (۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان)، مجموع شهریه برای ۶ واحد نظری و ۶ واحد پایاننامه در یک نیمسال، حدود ۷۷ میلیون تومان برآورد میشود.
بینالملل غیربورس:
شهریه ثابت ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان، شهریه هر واحد نظری ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان و هر واحد پایاننامه ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.
بر این اساس، شهریه یک نیمسال تحصیلی با ۱۲ واحد (۶ نظری + ۶ پایاننامه) حدود ۱۵۱ میلیون تومان خواهد بود.
انتقال از خارج به داخل:
شهریه ثابت ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان، شهریه هر واحد نظری ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان و پایاننامه ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
بنابراین مجموع شهریه هر نیمسال تحصیلی حدود ۲۲۵ میلیون تومان برآورد میشود.
شهریه دوره دکتری برای ورودیهای ۱۴۰۴ بسته به نوع دوره بین ۷۷ تا ۲۲۵ میلیون تومان در هر نیمسال متغیر است.
بر اساس اعلام دانشگاه، این مبالغ ویژه ورودیهای جدید سال ۱۴۰۴ بوده و سایر دانشجویان طبق مقررات سال ورود خود محاسبه خواهند شد.
