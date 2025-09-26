علم الهدی: عقلانیت و بصیرت مردم ایران راز ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) از دو جهت با زیارت سیدالشهدا (ع) مقارن دانسته شده است؛ نخست آنکه این بزرگوار در زمان خود همواره تلاش داشت مردم را به زیارت امام حسین (ع) ترغیب کند و حتی آنان را تشویق می‌کرد با پای پیاده به کربلا بروند.

امام جمعه مشهد افزود: همین موج گسترده زائران موجب شد خشم متوکل عباسی برانگیخته شود تا جایی که به قتل و شکنجه زائران و تخریب کربلا دست زد. دوم آنکه حضرت عبدالعظیم (ع) علاوه بر جایگاه علمی و حدیثی، در جهاد سیاسی و مبارزه با طاغوت عباسی نقشی پررنگ ایفا کرد و در کنار نقل معارف اهل‌بیت (ع)، در برابر خلافت بنی‌عباس ایستادگی نمود. به همین دلیل جایگاه او در تاریخ، هم‌ردیف مجاهدان کربلاست.

وی سپس با اشاره به «هفته دفاع مقدس» گفت: فرهنگ جهاد و شهادت حقیقتی زنده در جامعه ماست که از عاشورا تا امروز امتداد یافته است. در طول ۴۵ سال انقلاب اسلامی، لحظه‌ای نبوده که این فرهنگ از میان برود. از جهاد رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تا ایثارگری مدافعان حرم و مدافعان علم و دانش و حتی مقاومت دوازده روزه اخیر در برابر دشمنان، همه ادامه همان فرهنگ است.

علم الهدی یادآور شد: پیروزی در دفاع مقدس با تجهیزات و امکانات حاصل نشد؛ زیرا ما در هیچ‌یک از عرصه‌ها با دشمن برابری نمی‌کردیم. همه قدرت‌های جهانی از ناتو و شوروی گرفته تا کشورهای غربی و مزدوران منطقه‌ای پشت صدام بودند. اما آنچه موجب پیروزی شد، ایمان، رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره) و حضور مردم در میدان بود.

امام جمعه مشهد در ادامه به خاطره‌ای از رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نقل کردند که در روزهای آغازین جنگ، یکی از فرماندهان ارتش گزارشی ارائه داد که تنها بیست روز امکان ادامه مقاومت وجود دارد. این گزارش به امام خمینی (ره) داده شد، اما ایشان با بی‌اعتنایی آن را کنار گذاشتند و فرمودند جنگ را ادامه دهید، خدا ما را یاری خواهد کرد. همین ایمان و اعتماد به وعده الهی موجب شد جنگ هشت ساله به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه امدادهای غیبی الهی در صحنه جنگ آشکار بود، افزود: یکی از کارشناسان پنتاگون اعتراف کرده بود که ایرانی‌ها گوشت انسان را مقابل تانک‌ها قرار دادند؛ یعنی این مردم بودند که با جان خود سد راه دشمن شدند و این مصداق همان وعده الهی است که اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری خواهد کرد.

علم الهدی ادامه داد: چهل سال از دفاع مقدس گذشته اما عظمت و صلابت رزمندگان هنوز در چشم دشمنان مانده است. همان فرهنگ ایثار، در جنگ دوازده روزه اخیر نیز تکرار شد. دشمن با تصور اینکه می‌تواند با ترور فرماندهان و دانشمندان ما را زمین‌گیر کند، به میدان آمد؛ اما ملت ایران در کمتر از ۱۷ ساعت موضع دفاعی را به حالت تهاجمی تبدیل کرد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی نمود.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: ملت ایران رشید و سیاست‌دیده است. مقاومت مردم نه از روی احساسات زودگذر، بلکه بر پایه عقلانیت و اندیشه است. همین آگاهی موجب شد مردم با وجود مشکلات اقتصادی، کمبود انرژی و مسائل معیشتی، در صحنه بمانند و مانند دیواری پولادین برابر دشمن بایستند.

وی با بیان نمونه‌هایی تاریخی گفت: ایرانیان در گذشته هم در برابر دشمن ایستاده‌اند. اما تفاوت امروز در وجود رهبری مقتدر و مدبر است. همان‌طور که نادرشاه با رهبری خود توانست محمود افغان را شکست دهد، امروز نیز رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری ملت ایران را متحد کرده است.

علم الهدی افزود: رهبر معظم انقلاب امروز همان صلابت، دقت و قدرت فرماندهی را دارند که در دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند. به گفته یکی از فرماندهان جنگ، دقت و صلابتی که در اتاق عملیات ۴۰ سال پیش از ایشان دیده شد، امروز نیز در هدایت جنگ دوازده روزه دیده شد و همین موجب شد مردم بیش از پیش به ولایت عشق بورزند و پس از پایان جنگ، در شب عاشورا حضور پرشوری در مجالس عزاداری رهبر معظم انقلاب داشته باشند.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: مردم ایران تنها قهرمان نیستند، بلکه سیاست‌شناس و متفکر نیز هستند. مقاومت آنان مبتنی بر عقلانیت و فرهنگ دفاع مقدس است. به برکت این فرهنگ و رهبری حکیمانه، انقلاب اسلامی مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.