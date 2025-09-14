https://mehrnews.com/x392dh ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ کد خبر 6588847 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ اقامه نماز بر پیکر آتش نشان ایثارگر مشهدی به امامت آیت الله علم الهدی مشهد -نماز بر پیکر آتش نشان ایثارگر شهید رضا فخریان به امامت آیت الله علم الهدی در حرم امام رضا (ع) اقامه شد. دریافت 8 MB کد خبر 6588847 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع پیکر شهید آتشنشان مشهدی بدرقه باشکوه آتش نشان مشهدی مراسم تشییع پیکر شهید آتش نشان مشهدی آغاز شد آتشنشانان با دستور رهبری و مأموریت نظامی شهید شناخته میشوند روایتی از حریق گسترده کارگاه مبل سازی مشهد خروج پیکر آتشنشان فداکار مشهدی از زیرزمین کارگاه چوب و مبل شهادت آتش نشان مشهدی در عملیات اطفای حریق گزارشی از حریق انبار کارگاه مبل و چوب در مشهد برچسبها آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس اقامه نماز آتش نشانی مشهد آتش سوزی مشهد
