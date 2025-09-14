  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

اقامه نماز بر پیکر آتش نشان ایثارگر مشهدی به امامت آیت الله علم الهدی

مشهد -نماز بر پیکر آتش نشان ایثارگر شهید رضا فخریان به امامت آیت الله علم الهدی در حرم امام رضا (ع) اقامه شد.

