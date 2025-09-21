به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر اکبری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۲۶۰ برنامه در سطح محلات و ۷۰ برنامه شاخص در شهرستان اجرا میشود و محور فعالیتها شامل دیدار با خانواده شهدا، آئینهای تجلیل از رزمندگان، تورهای آموزشی و امنیتی پایگاههای مقاومت و بازسازی و مرمت مزار شهدا خواهد بود.
وی افزود: برنامهها با هدف انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید طراحی شده و تحلیل ابعاد جنگ ۱۲ روزه از دیگر محورهای مهم امسال است تا جوانان با زوایای کمتر دیده شده دفاع مقدس آشنا شوند.
جانشین فرمانده سپاه نوشهر تصریح کرد: این اقدامات فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام شامخ شهدا و تقویت روحیه همبستگی و فرهنگ مقاومت در میان مردم شهرستان است.
