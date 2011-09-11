نوشهر میزبان همایش بزرگ رهروان شهادت پیروان ولایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان، دفاع مقدس را تاریخ گویای پایداری، ایثار، جاودانگی و مظلومیت انقلاب دانست.

وی با تاکید بر درس آموزی از مقاومت، پایداری و ایستادگی رزمندگان در طول دفاع مقدس افزود: این درسی است که باید فراموش نکنیم که می‌توانیم در مقابل فشارهای امروز دشمنان استقامت، پایداری و ایستادگی کنیم.

فرماندار نوشهر گفت: استقامت و پایداری رزمندگان در دفاع مقدس امروز به سرعت درهمه دنیا گسترش یافته و آثار آن در تحولات اخیر منطقه نمایان شده است.

وی تصریح کرد: نباید از مسیر و آرمان شهدا و راه امام و مسیر ارزشمند تعریف شده خود فاصله بگیریم و همیشه در خط ولایت باشیم.

قمی بر ضرورت پرداختن به ابعاد ناشناخته جنگ تحمیلی اشاره کرد و عنوان داشت: اگر در انتقال تمام موضوعات دفاع مقدس به نسل امروز و ثبت آن برای آیندگان کوتاهی کنیم قطعا، نسل های امروز پاسخ موضوعات دفاع مقدس را از کسانی خواهند یافت که اصلا آن را درک نکرده اند.

فرماندار نوشهر با اشاره به برگزاری همایش رهروان شهادت و پیروان ولایت تاکید کرد: این همایش بزرگ به منظور گرامیداشت رشادت ها، ایثارگریها و جانفشانی های رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس و تجدید بیعت با امام شهدا و شهدای دفاع مقدس و در راستای پاسداری از حریم ولایت فقیه و صیانت از آرمان های مقدس شهدا و ارزش های والای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: به برکت خون مطهر شهدا در دوران دفاع مقدس و تلاش جوانان ایران اسلامی امروزه شاهد جایگاه والای ایران اسلامی در جهان هستیم.

قمی تصریح کرد: آشنایی نسل سوم انقلاب با آثار و برکات دوران دفاع مقدس از اهداف دیگر برگزاری این همایش است و تلاش شده، در طول هفته دفاع مقدس برنامه های فاخر و شایسته ای برگزار شود.

وی گفت: برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس، یادواره شهدا، مسابقات ورزشی، مقاله‌ نویسی، اعزام راویان به مدارس، نواختن زنگ مقاومت و پایداری، عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان، برگزاری زرمایش نظامی و همایش سیاسی عقیدتی رده‌های مقاومت، نمایشگاه عکس و برنامه‌های فرهنگ و مذهبی، دیدار با ایثارگران و خانواده های شهدا از جمله مهم ترین برنامه‌های این شهرستان در هفته دفاع مقدس خواهد بود.