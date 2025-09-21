به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با حضور صفر صادقی پور، معاون عمرانی استانداری، برگزار شد که بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن و همچنین صدور اسناد مالک تأکید شد.

در ابتدای جلسه، گزارش کاملی از وضعیت اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای مسکن ارائه شد و سپس روند انعقاد قراردادهای بانکی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، مشکلات مربوط به پروژه ۳۲۰ واحدی فرهنگیان بندرعباس مطرح و راهکارهای تسریع در تکمیل این پروژه مورد بحث قرار گرفت. همچنین یکی از مهم‌ترین موضوعات جلسه، وضعیت صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر استان هرمزگان بود.

در بخش دیگری از جلسه، با تاکید بر مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن و ابلاغیه ریاست جمهوری، بانک‌ها موظف شدند تا پایان مرحله سفت‌کاری، پرداخت تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن را مطابق ماده ۶ به انجام برسانند.

همچنین در خصوص تعیین قیمت ساخت مسکن در استان هرمزگان تا پایان مرحله سفت‌کاری در سال ۱۴۰۴ تصمیم‌گیری شد که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکونی و رفع مشکلات مرتبط با صدور اسناد و تأمین مالی برگزار شد تا روند اجرای طرح‌های مسکونی ملی در این استان با جدیت بیشتری دنبال شود.