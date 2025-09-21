مشارکت مردم موتور محرک توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتیراد امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، زیربنای توسعه به شمار میرود و خراسان جنوبی به برکت حضور بزرگان در حوزههای مختلف همواره در کشور پیشتاز بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ تشکل و سازمان مردمنهاد در استان اقدامات فرهنگی و دینی انجام میدهند، افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی در راستای جهاد تبیین، رسالت اصلی نظام را محقق میسازد.
شرافتی با اشاره به گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: این سند باید نقشه راه همه اقدامات باشد تا با اجرای برنامههای فرهنگی، نقشههای دشمن خنثی شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح» تصریح کرد: ما بهعنوان سربازان نظام باید همواره آماده دفاع از کشور باشیم تا از پیچهای خطرناک عبور کنیم.
وی با اشاره به امنیت پایدار در استان گفت: با همت استاندار و اعضای شورای تأمین، امروز خراسان جنوبی از سطح امنیت بالایی برخوردار است و این مهم بستری برای توسعه اقتصادی با مشارکت مردم فراهم کرده است.
در ادامه مراسم، علی فرخنده مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گزارشی از اقدامات دوره مدیریت خود ارائه کرد و گفت: از سال ۱۳۸۳ تاکنون مدیران این مجموعه تلاش کردهاند تا با بهرهگیری از سند تحول فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظرات نخبگان، دغدغههای مقام معظم رهبری را در حوزه فرهنگ محقق کنند.
