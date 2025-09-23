عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به جنگ روایت‌ها مورد تأکید رهبری در پی جنگ ۱۲ روزه گفت: معتقدم رسانه‌های ما در جنگ ۱۲ روزه، در حوزه داخلی تا حدودی موفق عمل کردند که در ادامه توضیح می‌دهم. اما آنچه در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاد، از سوی رسانه‌های ما به‌درستی منعکس نشد و بعدها این اخبار را بیشتر از رسانه‌های غربی همچون یورونیوز و سی‌ان‌ان مشاهده کردیم؛ آن‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و گزارش خبرنگاران خود اعلام کردند که چه میزان پادگان و مراکز علمی هدف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان یک فعال رسانه‌ای عرض می‌کنم هیچ رسانه آمریکایی یا صهیونیستی، تأکید می‌کنم هیچ رسانه‌ای صهیونیست‌ها را پیروز این جنگ روایت نکرد. حتی ترامپ که بارها مدعی نابودی صنعت هسته‌ای ایران شده بود، با تکذیب وزارت دفاع کشورش و برکناری یکی از افسران ارشد مواجه شد. دست آن‌ها آن‌قدر خالی بود که ترامپ مجبور شد یک توییت قدیمی از علی مطهری در سال ۱۴۰۱ را بازنشر کند تا القا کند ایران به دنبال بمب اتم است.

جنگ روایت‌ها و فروپاشی تصویر «دقت در هدف‌گیری» دشمن

این فعال رسانه‌ای تصریح کرد: در داخل کشور، وقتی صبح روز بیست‌وسوم فرماندهان و دانشمندان ما هدف قرار گرفتند، تصویر معتبری از دقت حملات دشمن شکل گرفت که دشمن چقدر دقیق هدف قرار می‌دهد؛ اما رسانه‌های ما و حتی تبلیغات شهری توانستند با نمایش تصاویر کودک دوماهه، زنان باردار، بانوان شهید، کودکان، سالمندان، ورزشکاران و خبرنگارانی که جان باختند، روایت دشمن از «دقت در هدف‌گیری» را فروبریزند. دشمن مدعی بود فقط مراکز حساس جمهوری اسلامی را می‌زند، اما واقعیت چیز دیگری بود؛ در آستانه اشرفیه برای ترور یک دانشمند ۱۶ نفر شهید شدند، در شهرک شهید چمران برای دو نفر، بیش از ۶۰ نفر شهید شدند. این واقعیت تصویر دشمن را فروپاشید.

گنجی افزود: روایت پیروزی جمهوری اسلامی چند دلیل روشن دارد. نخست آنکه انسجام ما مدیون منطق جمهوری اسلامی است. این منطق نشان می‌دهد مذاکره و پایبندی به قوانین بین‌المللی الزاماً مانع جنگ نمی‌شود؛ چرا که ایران مذاکره کرد، اما جنگ اتفاق افتاد. ایران به معاهدات بین‌المللی پایبند بود، اما باز هم تحت فشار قرار گرفت. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید «اگر مذاکره می‌کردید جنگ نمی‌شد» یا «اگر به ان‌پی‌تی پایبند بودید، در امان می‌ماندید.»

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که روایت جنگ، اپوزیسیون را به کنار گذاشتن اختلافات واداشت و حتی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی غیر از جریان پهلوی عملاً در کنار نظام قرار گرفتند. زیرا مردم دریافتند بحث، فراتر از جمهوری اسلامی است و مسئله اصلی، تجزیه ایران است. بهزاد نبوی به پهلوی گفت جمهوری اسلامی را که برانداختیم تو پادشاه حوزه مرکزی ایران هستی؛ یعنی به تعبیر بنده تو پادشاه فارس زبانان هستی، این موضوع برای مردمی که ایران را یکپارچه می‌خواهند که از سال ۱۹۰۷ تا کنون ایران یکپارچه است؛ یعنی از آغاز صفویه از سرخس تا آبادان؛ از ماکو تا چابهار. ۵۵۰ سال است که ایران یکپارچه است چنین کشوری در دنیا نداریم.

گنجی ادامه داد: مردم متوجه شدند که هدف صهیونیست‌ها و متحدانشان تجزیه ایران است و آشکارا گفتند حتی اگر جمهوری اسلامی برود، نظام جایگزین هم حق غنی‌سازی و توسعه موشکی نخواهد داشت. نمونه روشن آن مصر است که با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر و ارتشی بزرگ، اجازه دستیابی به سلاح‌های برتر را ندارد. اگر F۱۵ دارد، صهیونیست‌ها F۳ دارند؛ در لبنان هم ارتش حتی به سطح یک نیروی پلیس نمی‌رسد.

منطق پیروزی جمهوری اسلامی و ناکامی اهداف صهیونیست‌ها

این فعال رسانه‌ای با طرح این موضوع که منطق پیروزی روشن است، یادآور شد: در هر جنگ، مهاجم اهدافی را اعلام می‌کند؛ اگر به آن اهداف برسد پیروز است، و اگر نرسد، طرف مدافع پیروز شده است. صهیونیست‌ها نابودی صنعت هسته‌ای، صنعت موشکی و براندازی جمهوری اسلامی را هدف اعلام کردند. اما به هیچ‌کدام از این اهداف نرسیدند. جنگ را خودشان آغاز کردند و با فشار قدرت موشکی ما، خودشان نیز درخواست پایان دادند. بنابراین جمهوری اسلامی پیروز این نبرد است.

گنجی افزود: تجربه تاریخی هم این منطق را تأیید می‌کند. در جنگ هشت‌ساله با عراق، ما ۲۲۰ هزار شهید تقدیم کردیم، اما صدام به هیچ‌یک از اهدافش از جمله جداسازی خوزستان یا تصرف اروندرود دست نیافت. پس شهدا بهای مقاومت بودند، نه دلیلی بر شکست.

وی خاطرنشان کرد: یک نکته مهم در تحلیل این جنگ آن است که چرا در یک جنگ با دشمن خارجی شمار شهدای پلیس ما دو برابر شهدای ارتش بود؟ این نشان می‌دهد جنگ، صرفاً نظامی یا هسته‌ای نبود بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی داشت و دشمن به‌دنبال فروپاشی ساختارهای حافظ نظم و امنیت داخلی بود. آن‌ها یگان ویژه، اطلاعات پلیس و مراکز انتظامی را هدف گرفتند تا بستر حضور جریان‌های برانداز فراهم شود. در این بخش هم به اهداف خود نرسیدند.

این فعال رسانه‌ای همچنین عنوان کرد: با همه این اوصاف، روایت جمهوری اسلامی روایت پیروزی است. در جهان اسلام، چه میان دولت‌ها و چه میان ملت‌ها، این روایت پذیرفته شده است. دلیلش روشن است: صهیونیست‌ها طی ۷۰ سال اخیر از هیچ کشوری سیلی نخوردند؛ چنین ضربه‌ای از هیچ کشوری نخورده بودند. در پنج جنگ بزرگ با اعراب (۱۹۴۸، ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۲) همواره خود را پیروز معرفی کردند. حتی در ۱۹۸۲ توانستند سه ماه پایتخت لبنان را اشغال کنند. اما امروز، برای نخستین بار، منطق پیروزی به سود جمهوری اسلامی و ملت ایران رقم خورده است.