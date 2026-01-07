  1. سیاست
نبوی: باید به الگوی ستاد بسیج اقتصادی اوایل انقلاب بازگردیم

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: لازم است برای کوتاه‌مدت به الگوی ستاد بسیج اقتصادی بازگردیم تا بتوانیم ثباتی در حوزه معیشت ایجاد کنیم.

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقداماتی که دولت برای بهبود معیشت مردم می‌تواند انجام دهد تا پزشکیان و همتی به وعده‌های خود عمل کنند، گفت: من معتقدم در شرایط فعلی باید به الگوی ستاد بسیج اقتصادی اوایل انقلاب بازگردیم. دست‌کم به‌صورت مقطعی می‌توان از این تجربه استفاده کرد.

وی افزود: همچنین با تجدیدنظر در سیاست خارجی، به‌تدریج زمینه حل ریشه‌ای مشکلات را فراهم آورد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از مسائل کنونی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، به سیاست خارجی گره خورده است و در حال حاضر پاسخ درستی از سیاست خارجی نگرفتیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی شاید نتوانیم آن‌طور که مسئولان می‌گویند در مذاکرات خارجی به موفقیت‌های چشمگیری برسیم؛ اما اگر بتوانیم حداقل معیشت مردم را تأمین کنیم و نان مردم فراهم باشد، می‌توان کشور را مدیریت کرد.

نبوی ادامه داد: از این‌رو، لازم است برای کوتاه‌مدت به الگوی ستاد بسیج اقتصادی بازگردیم تا بتوانیم ثباتی در حوزه معیشت ایجاد کنیم و هم‌زمان از مسیر تجدیدنظر در سیاست خارجی، باب حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی را بگشاییم.

