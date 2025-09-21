یادداشت سردبیر/ اتحاد ملی در گرو پایبندی به هنجارهای مشترک

خبرگزاری مهر؛ حسامالدین حیدری: یکی از جدیترین آسیبهای امروز جامعه ما غفلت از ظرفیت عظیم بانوان و جوانان در ساخت آیندهای روشن است. متأسفانه در سایه برخی سوءمدیریتها و ندانمکاریها این فرصت ارزشمند به تهدیدی اجتماعی بدل شده و میدان را برای سوءاستفاده بدخواهان باز کرده است. واقعیت آن است که مسئولان اگر به جای نگاه مقطعی به راهبردی فرهنگی، عقلانی و مبتنی بر اعتماد عمومی توجه میکردند، امروز شاهد چنین لغزشها و انحرافاتی در مسیر حضور اجتماعی نبودیم.
جامعه ایران اسلامی ریشه در تمدنی دارد که زن در آن همواره مظهر نجابت، محور خانواده و مایه شکوه اجتماعی بوده است. با این حال آنچه در گرد و خاک منازعات سیاسی به حاشیه رانده شده، «نقش فاخر زن» و «شخصیت اصیل او» است. غفلت از این حقیقت، همان زخمی است که دیر یا زود در متن جامعه سرباز میکند. در چنین فضایی هر رفتار هنجارشکنانه هرچند اندک، بزرگنمایی شده و به چشم میآید، چراکه جامعه ما هنوز هم بر پایه ارزشهای اخلاقی و هویتی مشترک استوار است.
قاعدهمندی در پوشش و نظم اجتماعی نه صرفاً یک اجبار بیرونی بلکه ضرورتی عقلانی برای حفظ امنیت روانی جامعه است. تجربههای تاریخی نشان داده که هر جا این قاعدهمندی تضعیف شده، پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی هم آسیب دیده است. اتحاد ملی ما تنها در سایه رعایت هنجارهای مشترک و پایبندی به ارزشهایی شکل میگیرد که همگان آن را پذیرفتهاند.
بیعملی در این حوزه چیزی جز انفعال در برابر آینده نیست. ما اکنون بر سر دو راهی قرار داریم یا با تدبیر واقعیتهای اجتماعی را بشناسیم و ظرفیتهای بانوان و جوانان را در مسیر درست هدایت کنیم و یا همچنان به بیتفاوتی ادامه دهیم و فردا در برابر تاریخ و نسلهای آینده شرمسار باشیم. این کوتاهی، دودش قبل از همه به چشم خودمان میرود، چراکه سرمایه اجتماعی هر ملت ستون خیمه بقای آن است.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگویی صادقانه، رویکردی فرهنگی و اقدامی عاجل هستیم. جامعهای که بانوان و جوانان آن بهدرستی در متن تحولات قرار گیرند، نه تنها در برابر هجمههای بیرونی مقاومتر است، بلکه در مسیر پیشرفت نیز گامهای استوارتر برمیدارد. فرصت در دست ماست اما ماندنی نیست، هر روز تأخیر بهای سنگینی بر پیکره اعتماد عمومی میگذارد.
نظر شما