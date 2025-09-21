  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

خبرنگاران تربت‌جامی دست به ماشه می‌شوند 

تربت جام-مسئول بسیج ادارات تربت‌جام گفت: خبرنگاران تربت‌جامی در هفته دفاع‌مقدس به جای قلم و دوربین سلاح به دست می‌گیرند تا در مسابقات تیراندازی بسیج ادارات گرامیداشت شهدای خبرنگار شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار رضا جباری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران حوزه دفاع‌مقدس و بسیج از اجرای مسابقات تیراندازی بسیج ادارات، برای فعالان رسانه‌ای این شهرستان خبر داد.

مسئول بسیج ادارات تربت‌جام بیان کرد: این رویداد ورزشی در چارچوب برنامه‌های هفته دفاع‌مقدس برگزار می‌شود و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت شکل گرفته است. در این رقابت خبرنگاران تربت‌جامی به جای قلم و دوربین، سلاح به دست می‌گیرند تا یاد، نام و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی بدارند.

وی اظهار کرد: این برنامه فرصتی است تا خبرنگاران علاوه بر حرفه اصلی خود، توانمندی‌های ورزشی و تیراندازی خود را نیز به نمایش بگذارند.

جباری افزود: این مسابقات نمادی از ارادت جامعه رسانه‌ای به ارزش‌های دفاع‌مقدس است و بر اهمیت توانمندی‌های دفاعی و تاکتیکی در کشور تأکید دارد.

مسئول بسیج ادارات تربت‌جام اضافه‌کرد: این رقابت مهیج فرصتی برای تقویت همبستگی بین خبرنگاران و مسئولان ایجاد می‌کند. شرکت‌کنندگان با تمرکز کامل، اهداف خود را نشانه می‌گیرند و هر شلیک، ادای احترامی به قهرمانان دفاع‌مقدس و شهدای حوزه خبر و اطلاع‌رسانی است.

