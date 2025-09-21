به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار رضا جباری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران حوزه دفاعمقدس و بسیج از اجرای مسابقات تیراندازی بسیج ادارات، برای فعالان رسانهای این شهرستان خبر داد.
مسئول بسیج ادارات تربتجام بیان کرد: این رویداد ورزشی در چارچوب برنامههای هفته دفاعمقدس برگزار میشود و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت شکل گرفته است. در این رقابت خبرنگاران تربتجامی به جای قلم و دوربین، سلاح به دست میگیرند تا یاد، نام و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی بدارند.
وی اظهار کرد: این برنامه فرصتی است تا خبرنگاران علاوه بر حرفه اصلی خود، توانمندیهای ورزشی و تیراندازی خود را نیز به نمایش بگذارند.
جباری افزود: این مسابقات نمادی از ارادت جامعه رسانهای به ارزشهای دفاعمقدس است و بر اهمیت توانمندیهای دفاعی و تاکتیکی در کشور تأکید دارد.
مسئول بسیج ادارات تربتجام اضافهکرد: این رقابت مهیج فرصتی برای تقویت همبستگی بین خبرنگاران و مسئولان ایجاد میکند. شرکتکنندگان با تمرکز کامل، اهداف خود را نشانه میگیرند و هر شلیک، ادای احترامی به قهرمانان دفاعمقدس و شهدای حوزه خبر و اطلاعرسانی است.
