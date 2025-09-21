اجرای ۱۱۲ برنامه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین دهقانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی و مقاومت ملت ایران اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته انقلاب اسلامی دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد تفرقه و ضربه زدن به وحدت ملی، به نظام آسیب وارد کنند، اما همبستگی مردم، رهبری مقتدر و توان نیروهای مسلح، سد محکمی در برابر تمامی توطئه‌های آنها بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشمر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: مقاومت ملت ایران برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است که باید برای نسل جوان بازگو و روایت شود. فرمانده سپاه کاشمر بیان کرد: امسال برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار ما فاتحان قله‌ایم در مناطق شهری و روستایی شهرستان برگزار می‌شود و ۱۱۲ برنامه متنوع با مشارکت اقشار مختلف مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی از این برنامه‌ها عنوان کرد: دیدار بسیجیان و مسئولان شهرستان با امام جمعه، فضاسازی محیط شهری، نواختن زنگ ایثار در مدارس، واکسیناسیون دام‌ها، برگزاری یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه، برپایی نمایشگاه موزه جهاد و شهادت، همایش بزرگ بانوان، اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق محروم و رونمایی از چهار عنوان کتاب تألیف شده از زندگینامه شهدای منطقه ترشیز از جمله این برنامه‌هاست.

دهقانی ادامه داد: همچنین برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی، یادواره شهدای هنرمند، عطرافشانی مزار شهدا، رژه خودرویی و موتوری، همایش ورزش باستانی، برپایی میز خدمت در سطح محلات، برگزاری محفل ادبی شب شعر، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و یادواره شهدای فرهنگیان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشمر در پایان با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است، گفت: باید با اجرای چنین برنامه‌هایی، فرهنگ ایثار و مقاومت بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود.