به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل ظهر یک‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع‌مقدس، با گرامی‌داشت یاد، نام و خاطره ۶۳۵ شهید شهرستان و ۵۵۵ شهید تیپ ۳۸ رزهی ارتش در این منطقه، به فلسفه و دستاوردهای این حماسه ملی اشاره و اظهار کرد: بیش از ۱۹۰ برنامه متنوع با همبستگی مردم و مسئولان در سطح شهرستان با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌جام هفته دفاع‌مقدس، را «تجلی عزت و اقتدار ملی» دانست و با تأکید بر مردمی بودن دفاع مقدس، آن را الگویی برای ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی توصیف کرد و افزود: دفاع‌مقدس درس خودباوری، اتحاد و عزت‌طلبی را به ما آموخت.

وی دفاع‌مقدس را «مقدس‌ترین جنگ در تاریخ معاصر» خواند و آن را تجلی قدرت الهی و مردمی دانست و با گرامیداشت یاد شهدا، هدف اصلی این برنامه‌ها را حفظ و تبیین ارزش‌های هشت سال دفاع‌مقدس و انتقال آن به نسل‌های جوان عنوان کرد.

بیدل با تأکید بر نقش مردم و بسیج در پیروزی دفاع مقدس، اظهار کرد: در این جنگ نابرابر، مردم ایران با تکیه بر ایمان و وحدت ملی، یک وجب از خاک خود را به دشمن ندادند و این دستاورد بزرگ، نشانه خودباوری ملی است که باید به آن افتخار کرد.

دبیر ستاد هفته دفاع‌مقدس شهرستان تربت‌جام در ادامه، دیدار با ائمه جمعه، رژه موتوری نیروهای مسلح و بسیج مردمی، توزیع بیش از ۲۵۰۰ بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند، برپایی ۱۴ یادواره شهدا و آبروی محله، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، ارائه خدمات درمانی رایگان، نواختن زنگ مهر و مقاومت هم‌زمان با بازگشایی مدارس، اعزام تیم‌های جهادی، پزشکی و محرومیت‌زدایی به مناطق محروم و کم‌برخوردار، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا و همچنین پنج‌شنبه‌های شهدایی از خاک تا افلاک را مهم‌ترین برنامه‌های گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

وی در ادامه، برپایی نمایشگاه اقتدار قوای نظامی و انتظامی، کوهپیمایی عمومی با حضور مردم، بسیجیان، ورزشکاران و قوای مسلح، اجرای مسابقات تیراندازی ویژه نیروهای مسلح و خبرنگاران، همایش تجلیل از سربازان نمونه، برگزاری اجتماع بزرگ بانوان با محوریت نقش زنان در دفاع مقدس، یادواره فرماندهان و شهدای مقاومت با حضور خانواده شهدا، پیشکسوتان و اقشار مختلف مردم، رزمایش رهروان شهدا و تجلیل بیش از ۱۸۰ خانواده شهید، اختتامیه آموزش اردوی عملی بسیجیان گردان امام حسین (ع) و… را از دیگر برنامه‌های اجرایی طول این هفته برشمرد.

بیدل با اشاره به این‌که بیش از ۲۰ کمیته وظیفه برنامه‌ریزی و اجرای این برنامه‌ها را بر عهده دارند، از تمامی مردم، مسئولان و نهادها خواست تا در این ایام با روحیه ایثارگری و همبستگی در برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

دبیر ستاد هفته دفاع‌مقدس شهرستان تربت‌جام تاکید کرد: دفاع مقدس، میراث ارزشمند مقاومت ملت ایران است. این حماسه باشکوه، درس ایستادگی در برابر نظام سلطه را به ما آموخت و امروز، جبهه مقاومت اسلامی در منطقه با الهام از آن، در برابر ظلم و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیست‌ها ایستاده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اصحاب رسانه در تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پایان این نشست خبری از خبرنگاران فعال و اثرگذار در حوزه دفاع‌مقدس و بسیج تجلیل کرد.