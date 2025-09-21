اجرای بیش از ۷۵ برنامه طی هفته دفاع مقدس در خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن مقدم عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شعار ما فاتحان قله‌ایم و با حضور آحاد مردم و خدمت‌گزاران نظام در خلیل‌آباد برگزار می‌شود که بر شکوه و عظمت این مراسم خواهد افزود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خلیل‌آباد با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: این فرصت مغتنمی است تا با خلاقیت و تنوع، نسل جوان بیش از پیش با فرهنگ ایثار و ارزش‌های دفاع مقدس آشنا شود.

وی را گنجینه‌ای عظیم و پایان‌ناپذیر بیان کرد و افزود: این دوران سراسر افتخار، نماد شکوه، اقتدار و خودباوری ملت ایران است که باید آن را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

مقدم با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دوران هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و امروز الگویی برای ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی به شمار می‌رود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خلیل‌آباد دفاع مقدس را مقدس‌ترین جنگ تاریخ معاصر خواند و گفت: در این جنگ نابرابر، ملت ایران با وحدت و ایمان یک وجب از خاک خود را به دشمن ندادند و این دستاورد بزرگ، نشانه خودباوری و عزت ملی است.

وی به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و افزود: نواختن زنگ ایثار و شهادت، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت درحوزه تعاون، برگزاری مسابقات ورزشی، نشست‌های سیاسی و بصیرتی، یادواره‌های شهدا، اردوهای جهادی، طرح ویزیت رایگان در مناطق محروم، کارگاه‌های علمی و هنری، همایش‌های مختلف و نشست‌های خاطره‌گویی از رزمندگان بخشی از این برنامه‌ها است.

مقدم دیدار با امام جمعه، رژه موتوری نیروهای مسلح و بسیج مردمی، توزیع بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند، برگزاری یادواره شهدا و آبروی محله،، اعزام تیم‌های پزشکی و جهادی به مناطق محروم، خدمات درمانی رایگان و نواختن زنگ مهر و مقاومت هم‌زمان با بازگشایی مدارس نیز از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته در شهرستان نام برد.