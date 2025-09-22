به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه فرماندار تربت جام و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان و پیشکسوتان جهاد و شهادت و… به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس در مصلای الغدیر با ائمه جمعه تشیع و تسنن این شهرستان دیدار کردند.

حجت‌الاسلام حسین اسلامی، پیام اصلی دفاع‌مقدس را آمیزه‌ای از قدرت و معنویت دانست و اظهار کرد: این دو مؤلفه، اساس جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند.

امام‌جمعه تربت‌جام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، پیروزی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت و با اشاره به پیام رهبر انقلاب، بر اهمیت «آمیزه قدرت و معنویت» تأکید کرد.

وی این آمیزه را خلاصه تمام آموزه‌های اسلام دانست و افزود: جامعه اسلامی باید از هر دو مؤلفه قدرت و معنویت برخوردار باشد؛ معنویت بدون قدرت چیزی جز ذلت نیست و قدرت بدون معنویت نیز به ظلم و استکبار می‌انجامد.

اسلامی جنگ تحمیلی را نمونه‌ای بارز از این آمیختگی دانست و گفت: دفاع‌مقدس ما در اوج میدان جنگ، تصویری از اخلاق و معنویت را به نمایش گذاشت که تنها می‌توان نمونه آن را در صدر اسلام و در دوران جنگ‌های پیامبر (ص) مشاهده کرد.

امام جمعه تربت جام در ادامه با اشاره به مسائل روز، تصریح کرد: امروز نیز نبرد تمدن اسلامی با نظام سلطه غرب دقیقاً بر سر همین دو مؤلفه است.

وی مقاومت با عقلانیت را تنها راه حل مسائل کشور با آمریکا دانست و هرگونه تسلیم در برابر این قدرت را منجر به پیچیده‌تر شدن مشکلات برشمرد.

اسلامی با اشاره به روایت آزادی قدس در منابع شیعه و سنی، اظهار امیدواری کرد که با عبور موفق از گردنه سخت کنونی، شرایط برای ظهور و آزادی قدس فراهم شود.