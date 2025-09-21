اشتباه دوباره مدافع ملی پوش استقلال مقابل چشم مربی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی بازی استقلال و پیکان را از جایگاه ویژه ورزشگاه شهرقدس تماشا کرد که اشتباه عارف آقاسی مدافع ملی پوش استقلال باعث گل خوردن دوباره آبی پوشان شد.

آقاسی که عملکردش در جریان شکست سنگین ۷ بر یک استقلال نیز زیر تیغ تند انتقادها بود در جریان بازی امروز هم اشتباه فردی داشت تا کسری طاهری گل دوم خود و پیکان را در دقیقه ۴۹ به ثمر برساند.

کادر فنی استقلال نیز به محض این اشتباه، تصمیم به تعویض آقاسی گرفت تا این مدافع تعویض شود و آندو تیموریان هم نکاتی را در خصوص عملکرد او در گوشی تلفن همراه خود یادداشت کند.