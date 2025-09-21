  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

اشتباه دوباره مدافع ملی پوش استقلال مقابل چشم مربی تیم ملی

اشتباه دوباره مدافع ملی پوش استقلال مقابل چشم مربی تیم ملی

مربی تیم ملی فوتبال ایران اشتباه تاثیرگذار مدافع معروف استقلال در جریان بازی با پیکان را از نزدیک تماشا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی بازی استقلال و پیکان را از جایگاه ویژه ورزشگاه شهرقدس تماشا کرد که اشتباه عارف آقاسی مدافع ملی پوش استقلال باعث گل خوردن دوباره آبی پوشان شد.

آقاسی که عملکردش در جریان شکست سنگین ۷ بر یک استقلال نیز زیر تیغ تند انتقادها بود در جریان بازی امروز هم اشتباه فردی داشت تا کسری طاهری گل دوم خود و پیکان را در دقیقه ۴۹ به ثمر برساند.

کادر فنی استقلال نیز به محض این اشتباه، تصمیم به تعویض آقاسی گرفت تا این مدافع تعویض شود و آندو تیموریان هم نکاتی را در خصوص عملکرد او در گوشی تلفن همراه خود یادداشت کند.

اشتباه دوباره مدافع ملی پوش استقلال مقابل چشم مربی تیم ملی

کد خبر 6597127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها