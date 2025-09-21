به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، عصر یکشنبه در آیین افتتاح دو آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیرساز اظهار کرد: نقش خیران نیک اندیش در ساخت بیمارستان، مشارکت در احداث ورزشگاه‌های شهر، واگذاری زمین برای طرح‌های عمومی و ورود جدی به عرصه انرژی خورشیدی بی بدیل است.

فرماندار ساوه با اشاره به روند توسعه فضای آموزشی در این شهرستان گفت: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به جبران کمبودها در حوزه آموزش دارد، در حال حاضر سرانه فضای آموزشی در ساوه حدود ۳ مترمربع است، در حالی که استاندارد کشوری نزدیک به ۸ مترمربع است.

حسینی ادامه داد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سازمان نوسازی مدارس، همراهی خیران و نیز ورود مدیران صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی، گام بلندی برای جبران این شکاف برداشته شده است.

وی بیان کرد: امید است طی سه سال آینده بتوانیم سرانه فضای آموزشی شهرستان را به شکل قابل توجهی ارتقا دهیم و بخش زیادی از کمبودها را برطرف کنیم، این هدف تنها با مشارکت خیران، همراهی دولت و همکاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.

فرماندار ساوه ضمن قدردانی از تعامل و هم‌افزایی خیران نیک‌اندیش تصریح کرد: بی‌تردید خدمات این جامعه هدف در کنار سیاست‌های توسعه‌ای دولت، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی نسل آینده خواهد بود.