وحید فراهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح روند اجرای طرح شهید عجمیان گفت: در تابستان امسال، طرح شاداب‌سازی و بهسازی مدارس همچون سراسر کشور در استان گلستان اجرا شد.

وی افزود: پیش‌بینی ما انجام بهسازی و تعمیرات در ۲۱۰ مدرسه با حدود هزار و۱۰۰ کلاس درس بود، اما با همت دانش‌آموزان بسیجی، گروه‌های جهادی و خیرین، این عدد به بیش از دو هزار و۲۰۰ کلاس درس رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: این پروژه‌ها شامل رنگ‌آمیزی، تعمیرات ساختاری، نصب ایزوگام، اجرای محوطه‌سازی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی می‌شود که تا چند روز آینده و آغاز سال تحصیلی همچنان ادامه دارد و گروه‌های جهادی با انرژی و انگیزه مشغول فعالیت هستند.

فراهی با اشاره به حمایت مالی دولت از این طرح خاطرنشان کرد: در طرح شهید عجمیان، حمایت دولت حدود ۶ میلیارد تومان بود اما در استان گلستان بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شد که ۱۴ میلیارد آن توسط مردم، خیرین و گروه‌های جهادی تأمین شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: این مشارکت گسترده نشان‌دهنده مسئولیت اجتماعی قوی و همکاری همه‌جانبه برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی است.

وی اظهار کرد: با تلاش‌هایی که انجام شده فضای آموزشی مناسب‌تری برای دانش‌آموزان فراهم شده و امیدواریم این حرکت جهادی همچنان ادامه داشته باشد.