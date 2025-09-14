به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، یکشنبه شب در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از وقوع چندین مورد سرقت محموله‌های خرما در شهرستان‌های بم و ریگان توسط چند سارق مسلح، دستگیری سارقان با جدیت تمام در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان کرمان با همکاری اطلاعاتی پلیس آگاهی شهرستان‌های بم، فهرج و ریگان، با پیجوئی های شبانه روزی، هر شش عضو این باند سرقت مسلحانه را در چند عملیات که از بامداد امروز آغاز شد، در حوزه شهرستان‌های کرمان، بم و ریگان دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی و کشف سرقت‌های ارتکابی به پلیس آگاهی منتقل کردند.