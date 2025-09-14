  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱

انهدام باند سرقت مسلحانه خرما در شهرستان‌های شرقی کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی کرمان از انهدام باند شش نفره سارقان خرمای شهرستان‌های شرقی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، یکشنبه شب در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از وقوع چندین مورد سرقت محموله‌های خرما در شهرستان‌های بم و ریگان توسط چند سارق مسلح، دستگیری سارقان با جدیت تمام در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان کرمان با همکاری اطلاعاتی پلیس آگاهی شهرستان‌های بم، فهرج و ریگان، با پیجوئی های شبانه روزی، هر شش عضو این باند سرقت مسلحانه را در چند عملیات که از بامداد امروز آغاز شد، در حوزه شهرستان‌های کرمان، بم و ریگان دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی و کشف سرقت‌های ارتکابی به پلیس آگاهی منتقل کردند.

