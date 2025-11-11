محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از درخشش دومیدانی کاران استان سمنان در رقابت‌های ملی خبر داد و ابراز کرد: محمدرضا مزحجی و مهدی رسایی از تیم استان سمنان در رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جانبازان در رشته پرتاب وزنه و دیسک درخشیدند.

وی افزود: در این رقابت‌ها، محمدرضا مزحجی از شاهرود در رشته پرتاب وزنه کلاس f۵۵ نایب قهرمان و مهدی رسایی از مهدیشهر در رشته پرتاب وزنه f۳۵ پرتاب دیسک را کسب کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین بیان کرد: مقام سوم و سی و نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جانبازان و توان یابان کشور در تهران برگزار شد.