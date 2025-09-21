روایت شورانگیز مقاومت و جهاد اقتصادی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع، استاندار و رئیس شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بوشهر با صدور پیامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ۳۱ شهریورماه آغاز هفته‌ای‌ست که یادآور دفاع جانانه ملت ایران از مرزهای سرزمینی و اعتقادی است و از آن به دفاع مقدس یاد می‌شود؛ دورانی که همه مردم؛ یکصدا ایستادگی در مقابل قدرت‌های شرقی و غربی را فریاد زدند و با حضور در میدان مجاهدت، این مقاومت و پایمردی را نشان دادند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تجاوز رژیم بعث عراق به خاک کشورمان که با حمایت همه جانبه قدرت‌های آن زمان صورت گرفت؛ به دنبال نابودی انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی بود اما انسجام مردم ایران طی هشت سال جنگ تحمیلی، صحنه‌هایی ماندگار از قدرت ملی ما را به نمایش گذاشت که در تاریخ ثبت شد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان کرده‌اند؛ این دوران از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجان‌آور از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان، استمرار موفقیت‌های انقلاب را تضمین می‌کند.

زارع تصریح کرد: یکی از بخش‌های این فصل شورانگیز که باید به‌درستی روایت شود؛ بیان این حقیقت است در حالی که دشمن بعثی با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و زیرساخت‌های صادراتی نفت، به دنبال فلج کردن اقتصاد ایران بود، جزیره خارگ که در آن سال‌ها بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران از آن صورت می‌گرفت، اصلی‌ترین هدف حملات هوایی و دریایی عراق شد؛ جزیره‌ای که دارای اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک و اسکان شهری است و هشت کیلومتر طول (شمال- جنوب) و چهار کیلومتر عرض دارد.

استاندار بوشهر یادآور شد: از جمله مراکز حساس نفتی ایران که حملات سهمگینی را تحمل کرد ولی هیچ وقفه‌ای در انجام فعالیت‌های خود برای پشتیبانی و تأمین مالی جنگ نداشت؛ خارگ بود که در دوران جنگ تحمیلی با وجودی‌که بیش از ۲ هزار و ٨٠٠ بار بمباران شد، پایگاه راهبردی صدور نفت ایران بود و حدود ٩٤ درصد نفت خام ایران از طریق این جزیره یره صادر می‌شد.

استاندار بوشهر گفت: حمله‌های متعدد دشمنان به پایانه نفتی خارگ، خللی در عزم کارکنان صنعت نفت وارد نکرد و آنان با اراده‌ای مثال زدنی، جلوه‌های زیبایی از مقاومت و ایثار را خلق کردند و با تلاش و کوشش در استمرار صادرات نفت ایران، نقش آفرینی مؤثری در چرخه اقتصاد کشور داشتند.

زارع اضافه کرد: بی تردید مقاومت مردم این جزیره و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های آنان از نیروهای نظامی، دریانوردان، مهندسان و فعالان بخش عملیات به عنوان جهادگران صنعت نفت در استان بوشهر در این پیروزی اقتصادی مؤثر بود و شهدایی هم تقدیم کشور کردند و حافظان سنگر اقتصادی ایران اسلامی نام گرفتند.

وی بیان کرد: با گرامیداشت یاد همه شهدای والامقام؛ معتقدم روایت این حماسه‌ها از دوران دفاع مقدس، برای نسل جدید ضروری است و می‌تواند در روزگار کنونی کشورمان که نیازمند حماسه آفرینی‌هایی دیگر در عرصه تولید و اقتصاد هستیم؛ الگوهایی جاودانه از ایثار و افتخار خلق کند.