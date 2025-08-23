به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جزیره خارگ اظهار کرد: اهالی خارگ مردمانی مقاوم و شریف هستند که تاریخ، گواهی روشن بر نجابت و ایستادگی و مقابله آنان با استعمارگران دارد و در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نیز به عنوان الگویی از مقاومت و پایداری در سطح کشور شناخته میشوند.
وی با بیان اینکه خارگ میزبان شایسته صنایع مرتبط با انرژی کشور است، افزود: اگرچه این جزیره نقش بیبدیلی در حوزه صادرات نفت و گاز ایفا میکند اما وجود برخی مشکلات از گذشته تاکنون، سبب نارضایتی اهالی شده است که تلاش ما بر این است با تلاش دستگاههای اجرایی و همکاری و همراهی مردم، این مسائل به صورت مستمر پیگیری و برطرف شود.
زارع صدور اسناد مالکیت را از مطالبات گذشته تا حال مردم خارگ دانست و گفت: موضوع صدور این اسناد در دستور کار قرار دارد و با پیگیریهای مداوم، تلاش میشود این خواسته مردم تحقق یابد.
استاندار بوشهر ارتقای سطح آموزش در خارگ را از دیگر اولویتهای مهم برشمرد و ادامه داد: توسعه و بهبود کیفیت آموزشی، تقویت زیرساختهای مدارس و فراهم کردن امکانات لازم برای دانشآموزان و دانشجویان از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین توسعه زیرساختها در حوزههای ورزشی و فرهنگی را امری لازم دانست و افزود: مردم شریف خارگ شایسته بهرهمندی از امکانات ورزشی و فرهنگی متناسب با جایگاه این جزیره هستند.
استاندار بوشهر ضمن قدردانی از خدمات شرکتهای نفتی فعال در خارگ، بر ضرورت عمل به مسئولیتهای اجتماعی توسط این شرکتها تأکید کرد و یادآور شد: انتظار داریم شرکتهای نفتی در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، بیش از پیش در حوزههای اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی ایفای نقش کنند.
وی پایداری خط تردد دریایی جزیره خارگ را یکی از مطالبات اساسی مردم عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به وابستگی اصلی ارتباطی خارگ به حملونقل دریایی، ایجاد شرایط پایدار و ایمن در این بخش، به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به افتخارآفرینی جوانان خارگی اشاره کرد و گفت: موفقیتهای جوانان این جزیره در عرصههای ورزشی و علمی شایسته تقدیر است و ورزشکارانی همچون وحید عربزاده، هندبالیست توانمند و ملیپوش خارگی، نماد استعداد و توانایی نسل جوان خارگ هستند.
زارع ظرفیتهای علمی و آموزشی خارگ را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: رشته دریانوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ ظرفیتی ارزشمند است که باید از آن استفاده کامل شود و با حمایتهای لازم، مسیر اشتغال و آینده روشن جوانان این جزیره فراهم شود.
نظر شما