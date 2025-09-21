در نشست اعضا شورای راهبردی سیستان وبلوچستان با بزرگان اهل سنت چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان با جمعی از علما، معتمدین و بزرگان اهل سنت استان عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
وحدت، دلجویی و رعایت حقالناس در دستور کار مسئولان استان است
استاندار سیستان و بلوچستان، در این نشست با اشاره به حادثه تلخ هشتم مهر ۱۴۰۱، از تلاشهای گسترده برای دلجویی از خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان، و پیگیری حقوقی و اجرایی موضوعات مرتبط خبر داد.
منصور بیجار، با قدردانی از حضور علمای شیعه و سنی، سرداران، ریشسفیدان و بزرگان اقوام از سراسر استان، گفت: این جمع، نماد وحدت نظام اسلامی در پایتخت وحدت است. حضور شما عزیزان نشاندهنده همدلی و دغدغهمندی برای حل مسائل اجتماعی و تقویت انسجام ملی است.
وی با اشاره به ابعاد گسترده حادثه مهرماه، افزود: در روزهای ابتدایی، ابعاد حادثه بهطور کامل روشن نبود، اما با دقت نظر دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، گزارش دقیقی تهیه شد و به مقام معظم رهبری تقدیم شد. ایشان نیز با صدور دستورات مهم، بر رعایت حقالناس، جبران خسارات، برخورد با متخلفان و دلجویی از مردم تأکید کردند.
بیجار با اشاره به پیگیریهای مستمر دولت سیزدهم و تأکید رئیسجمهور بر عدالتمحوری و توجه به مناطق قومی و مذهبی، گفت: با همراهی شورای تأمین و شورای راهبردی، خواست عمومی مردم برای حل این مسئله دنبال شد. هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده جریانهای افراطی و تقویت آرامش اجتماعی در استان بود.
وی همچنین از پرداخت دیه به خانوادههای شهدا، جبران خسارات اصناف، و اخذ رضایت از آسیبدیدگان خبر داد و افزود: پس از حادثه، تعدادی از نیروهای انتظامی و سپاه نیز شهید شدند که خدمات حمایتی برای خانوادههای آنان نیز در دستور کار قرار گرفت.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، رعایت حقالناس وظیفهای شرعی و انسانی است و انشاءالله این مهم محقق خواهد شد.
افراط گرایی عامل بسیاری از مشکلات است
در ادامه مدرس مسجد مکی زاهدان گفت: این جلسه مبارک، نتیجه پیگیریهای مداوم و دغدغهمندی چهرههای راهبردی استان است.
مولوی عبدالغنی بدری با استناد به آیات قرآن کریم، بر ضرورت صلح، آشتی و سعه صدر در مواجهه با اختلافات تأکید کرد و افزود: خداوند ما را به همدلی، محبت و تحمل یکدیگر دعوت کرده است. اگر به آموزههای الهی عمل کنیم، همواره برکات چنین جلساتی را خواهیم دید.
وی با اشاره به مفهوم امت معتدل در اسلام، افراطگرایی را عامل اصلی بسیاری از مشکلات دانست و گفت: اعتدال، سیاست الهی است. افراط در هر جمع و هر زمینهای، آسیبزا و بحرانآفرین است. خداوند از ما خواسته با عدالت، محبت و اعتدال زندگی کنیم.
در حادثه ۸ مهر زاهدان بعضی از دستها به دنبال مخدوش سازی چهره استان بودند
مولوی بدری به حوادث گذشته و تلاش برای بدنامسازی استان اشاره کرد و گفت: برخی دستها در گذشته تلاش کردند تا چهره استان را مخدوش کنند، اما با همکاری مسئولان و نیروهای خیرخواه، بسیاری از فتنهها خنثی شد. در یکی از این حوادث، فردی بیگناه جان باخت که موجب صدور فرمان تاریخی از سوی مقام معظم رهبری شد.
وی با تأکید بر لزوم پیشگیری از تکرار چنین وقایع، خواستار تقویت روحیه محبت، دوری از تعصب و تبعیض، و همزیستی مسالمتآمیز شد و افزود: اگر با هم باشیم، استان ما به توسعه و آبادانی خواهد رسید. مردم این استان مذهبیترین و متعهدترین مردم کشور هستند و شایسته بهترین برخوردها و دلجوییها هستند.
مدرس مسجد مکی زاهدان در پایان گفت: دلجویی از مردم، بالاترین ارزش است. امیدواریم این نشست، منشأ خیر و گامهای مؤثر برای آینده باشد و همه ما در مسیر خدمت، صلح و محبت موفق باشیم.
رسیدگی به ۵۲ پرونده قضائی با همکاری بزرگان و علما
همچنین در ادامه فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه، اقدامات قضائی در چارچوب مقررات و با هماهنگی مرجع محترم قضائی انجام شد. در این راستا، ۵۲ پرونده تشکیل شد که از این تعداد، پنج پرونده منجر به صدور حکم گردید و احکام مربوطه به اولیای دم و وکلای قانونی تقدیم شد.
محمدرضا اسحاقی افزود: در مواردی که هنوز حکمی صادر نشده بود، با هماهنگی دستگاه قضائی، آمادگی خود را برای رسیدگی پیشدستانه اعلام کردیم. برخی پروندهها به دلیل نقص مدارک ثبت نشدند، اما با پیگیریهای قانونی، وکلای طرفین در حال بررسی و حل مسائل مربوطه هستند تا حقوق قانونی افراد تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت استان گفت: امنیت یک مسئولیت جمعی است و مردم این استان، بهویژه پیشکسوتان و نیروهای بومی، همواره نقش مؤثری در حفظ امنیت داشتهاند. اکنون نیز حدود ۶۰ درصد از نیروهای انتظامی استان از میان ساکنان بومی هستند که با افتخار در خدمت مردماند.
در پایان نیز حجت الاسلام علی موحدی راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گزارشی از جزئیات احکام صادر شده برای متخلفان پرونده حادثه ۸ مهر ارائه کرد.
