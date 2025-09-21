دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان شامل حجت‌الاسلام موحدی‌راد رئیس کل دادگستری استان، سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، سردار اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه جمعی از مقامات امنیتی و انتظامی، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان، علما و ریش سفیدان و اقشار مختلف مردم، با خانواده‌های شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان در مسجد مکی این شهر، دیدار و گفتگو کردند.

این نشست با هدف تقویت روحیه خانواده‌های شهدا و مجروحان و ارتقای همبستگی و امنیت در استان و همچنین تشریح جزئیات احکام صادره برای متخلفان این پرونده و در اشاره به تسهیلات، پاداش‌ها و شرایط حمایتی از خانواده‌های آسیب دیده، برگزار شد.