  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر زاهدان

دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر زاهدان

زاهدان - مسئولان و اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان همراه با جمعی از علما و معتمدین استان، با خانواده های شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان شامل حجت‌الاسلام موحدی‌راد رئیس کل دادگستری استان، سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، سردار اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه جمعی از مقامات امنیتی و انتظامی، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان، علما و ریش سفیدان و اقشار مختلف مردم، با خانواده‌های شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان در مسجد مکی این شهر، دیدار و گفتگو کردند.

دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر زاهدان

این نشست با هدف تقویت روحیه خانواده‌های شهدا و مجروحان و ارتقای همبستگی و امنیت در استان و همچنین تشریح جزئیات احکام صادره برای متخلفان این پرونده و در اشاره به تسهیلات، پاداش‌ها و شرایط حمایتی از خانواده‌های آسیب دیده، برگزار شد.

کد خبر 6597216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها