جزئیات احکام صادر شده متهمان پرونده حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد عصر یکشنبه در نشست با جمعی از علما، معتمدین و بزرگان اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: با صدور احکام قضائی برای متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان، پرونده وارد مرحله نهایی شده و بخش قابل توجهی از مطالبات مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده پاسخ داده شده است. متهمان پس از بررسی دقیق و اثبات قتل عمد، به حداکثر مجازات قانونی، یعنی ۱۰ سال حبس، محکوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان تأکید کرد: این احکام بر اساس فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور صادر شده است. در مواردی که ضارب اصلی مشخص نبوده، حکم قتل عمد به صورت گروهی و بر اساس موازین شرعی و قانونی اعمال شده است که هم مورد تأیید فقه اهل سنت و نیز مورد قبول فقه شیعه است.

وی تصریح کرد: با عنایت رهبر معظم انقلاب و توجه ویژه ایشان، کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز تحت عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند. خانواده‌های آسیب‌دیده از زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی بهره‌مند خواهند شد.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: دستگاه قضائی با اولویت حفظ انسجام اجتماعی و اجرای عدالت، رسیدگی به این پرونده را ادامه خواهد داد و هیچ خللی در تأمین حقوق مردم پذیرفته نیست. این مسیر با همراهی مردم و نهادها به صورت جدی پیگیری می‌شود.