سپاهان ۱ – تراکتور ۲؛ میزبان ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس سپاهان و تراکتور شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد؛ مسابقه‌ای که با توجه به موقعیت دو تیم در جدول، می‌توانست برای هر طرف تعیین‌کننده باشد. تراکتور با هدف صدرنشینی و سپاهان با نیاز مبرم به برد برای خروج از بحران پا به زمین گذاشتند.

ترکیب تیم‌ها

سپاهان: محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، وحدت حنانوف، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی (آرش رضاوند – ۸۵)، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست (کاوه رضایی – ۸۸)، انزو کریولی

سرمربی: محرم نویدکیا

تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری (خامروبکف – ۶۸)، مهدی هاشم‌نژاد (مسعود زائر کاظمینی – ۹۰+۱)، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدک (صادق محرمی – ۷۵)، تومیسلاو اشتراکالی (هلیلوویچ – ۶۸)

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

شرح گل‌ها

– در واپسین ثانیه‌های نیمه اول، خطای پنالتی به سود تراکتور اعلام شد. امیرحسین حسین‌زاده که در این ورزشگاه سابقه گلزنی داشت، ضربه را به سمت راست دروازه زد تا اخباری علی‌رغم تشخیص جهت، مغلوب توپ شود. ۱–۱ (دقیقه ۶۰) – احسان حاج‌صفی با ارسال دقیق از سمت چپ، محمدمهدی لطفی را صاحب موقعیت کرد و او با شوت زمینی، بیرانوند را تسلیم کرد.

– احسان حاج‌صفی با ارسال دقیق از سمت چپ، محمدمهدی لطفی را صاحب موقعیت کرد و او با شوت زمینی، بیرانوند را تسلیم کرد. (دقیقه ۹۶) - پاس تیبور هلیلوویچ به خامروبکف با شوت سهمگین این بازیکن همراه شد و بعد از دفع محمدرضا اخباری، امیرحسین حسین زاده توپ را تبدیل به گل کرد.

دقایق حساس

دقیقه ۱۰: حرکت عرضی و شوت کات‌دار دوماگوی دروژدک با واکنش دیدنی اخباری مهار شد.

حرکت عرضی و شوت دوماگوی دروژدک با واکنش دیدنی اخباری مهار شد. دقیقه ۱۱: اشتباه مدافع سپاهان موقعیت تک به تک را به اشتراکالی داد، اما خروج سریع اخباری مانع گل شد.

اشتباه مدافع سپاهان موقعیت تک به تک را به اشتراکالی داد، اما خروج سریع اخباری مانع گل شد. دقیقه ۱۴ و ۲۳: ریکاردو آلوز دو بار با شوت‌های راه دور دروازه تراکتور را تهدید کرد که هر دو با اختلاف کم به بیرون رفت.

کارت‌ها

تراکتور: دوماگوی دروژدک (۳۲) – کارت زرد

سپاهان با این تساوی خانگی یک امتیاز به دست آورد اما همچنان نتوانست بحران برد را بشکند. تراکتور هم با از دست دادن فرصت صدرنشینی، به یک امتیاز رضایت داد. نقش‌آفرینی دو دروازه‌بان و ضربات فنی مهاجمان، جذابیت ویژه‌ای به این دیدار بخشید.