برد تراکتور با یک گل در نیمه اول بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰ شامگاه یکشنبه در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تک گل میهمان تبریزی همراه بود.

امیرحسین حسین زاده (۴+۴۵) تک گل تراکتور را در نیمه اول به ثمر رساند.

ترکیب سپاهان اصفهان:

محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، وحدت حنانوف، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی.

ترکیب تراکتور تبریز:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدگ و تومیسلاو اشتراکالی.

سپاهان قصد داشت با استفاده از فضای دفاع‌های کناری تراکتور بر روی دروازه میهمان خلق موقعیت کند. این راهکار دو بار نیز تبدیل به موقعیت شد که شوت ریکاردو آلوز با کمترین اختلاف از کنار دروازه علیرضا بیرانوند بیرون رفت.

در ادامه تراکتور روی سرعت بالای بازیکنان خود توانست در اخرین دقیقه نیمه اول صاحب پنالتی شده تا امیرحسین حسین زادهگل پیروزی بخش این تیم را در نیمه اول از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.