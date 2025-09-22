مهدی کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر اینکه ۵۰ درصد معادن خراسان شمالی بلا استفاده مانده است اظهار کرد: تنوع مواد معدنی فرصت‌های گسترده‌ای را برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه با وجود ماشین آلات فرسوده، تسهیلاتی که طی سال‌های گذشته برای نوسازی پرداخت نشده است، افزود: باید از ظرفیت سفر ریاست جمهوری برای تأمین نقدینگی و حمایت از بخش معدن، به خصوص در نوسازی معادن بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: قانون معدن مبنای کار است بطوری که معادنی دارای پروانه بهره برداری و اکتشاف هستند پایش می‌شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد: در این راستا افراد دارای دانش این حرفه از ظرفیت‌های خالی بهره مند می‌شوند.

وی گفت: در حوزه صنعت نیز مجوزهای بی نام برای طرح‌های جذاب در زنجیره ارزش شناسایی شده است تا زیر ساخت‌های مشترک به سرعت به مزیت رقابتی تبدیل شوند.