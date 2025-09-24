وصول ۴۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی از معادن این استان وصول شده است.

وی با بیان اینکه این درآمد سهم قابل توجهی در تأمین منابع مالی کشور دارد، افزود: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از مبالغ واریزی به خزانه به استان بازمی‌گردد تا صرف آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و رفاه در مناطق معدنی شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی میزان حقوق دولتی وصولی از معادن استان در سال گذشته را ۱۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۶۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از این درآمد به هفت طرح آبرسانی در استان اختصاص یافت.

پارسا با بیان اینکه امید است مبالغ بیشتری به خراسان جنوبی اختصاص یابد تا بتوان با توسعه زیرساخت‌ها در جهت محرومیت‌زدایی گام برداشت، گفت: در سال‌های آینده، این درآمدها بر حسب ضرورت در زمینه‌های ساخت مدرسه، مراکز بهداشتی، برق‌رسانی، راه‌سازی و آبرسانی هزینه خواهد شد

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۲ فقره پروانه اکتشاف و ۸۵۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که از این تعداد، ۵۳۳ معدن فعال و ۳۲۴ معدن غیرفعال هستند، گفت: استخراج سالانه معادن استان ۶۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تن و ذخیره قطعی مواد معدنی را ۷ هزار و ۷۳۴ میلیون تن است.

پارسا با بیان اینکه مهم‌ترین مواد معدنی استان شامل زغال‌سنگ، منیزیت، طلا، مس، سرب و روی، بنتونیت و پتاس است، افزود: بیش از ۱۵ هزار نفر در بخش معدن استان خراسان جنوبی مشغول به کار هستند.