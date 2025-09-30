خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- نادیا یزدانی: فروشگاه‌ها و مغازه‌های خواربارفروشی نقش مهمی در تأمین مایحتاج روزمره مردم دارند و بخش قابل توجهی از نیازهای شهروندان از طریق این واحدهای کوچک تأمین می‌شود. این مغازه‌ها علاوه بر تأمین کالا، سهم زیادی در اشتغال و اقتصاد محلی دارند.

با این حال، در ماه‌ها و سال‌های اخیر افزایش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در بجنورد باعث تغییر فضای رقابت و فشار اقتصادی بر اصناف خرد شده است. ارائه تخفیف‌های گسترده، تنوع بالای کالا و تبلیغات پررنگ، بسیاری از مغازه‌های کوچک را در شرایط رقابتی نابرابر قرار داده و برخی از آن‌ها مجبور به جمع‌آوری مغازه‌های خود شده‌اند.

اجناس متنوع و ارزان، جذاب برای خریداران

یکی از شهروندانی که از فروشگاه زنجیره‌ای خرید می‌کند گفت: اجناس فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به سوپرمارکت‌ها ارزان‌تر است.

حسین خرمی افزود: فروشگاه‌ها اجناس متنوع‌تری دارند و مردم برای خرید روزانه و ماهیانه خود به این فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

شهروند دیگری بیان کرد: اجناس فروشگاه‌های بزرگ از کیفیت برخوردار بوده و تنوع کالا دست خریدار را باز می‌گذارد. این دلیل فروش بالای این فروشگاه‌ها نسبت به سوپرمارکت‌ها است.

وی ادامه داد: صرفه‌جویی در زمان نیز یکی از مزایای این فروشگاه‌ها است، زیرا تمام محصولات مورد نیاز در یک محل یافت می‌شود.

فروشگاه‌ها عامل رکود بازار

یکی از فروشندگان مواد غذایی گفت: فروشگاه‌ها عامل اصلی رکود بازار هستند و وجود چندین فروشگاه در شهر موجب شده تا ما مغازه‌داران فروش چندانی نداشته باشیم.

ملیحه علوی افزود: فروشگاه‌هایی که اجناس خود را با تخفیفات بیش از حد به فروش می‌رسانند، ضربه اقتصادی بزرگی به ما وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم قیمت اجناس ما را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای مقایسه می‌کنند و به خاطر کمی اختلاف قیمت از ما خرید نمی‌کنند.

علوی یادآور شد: تا زمانی که این فروشگاه‌ها فعالیت دارند، با اجاره‌بهای سنگین نمی‌توانیم فروش مناسبی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: وجود فروشگاه‌های بزرگ موجب شده برخی از کسبه مغازه‌های خود را با ضرر و زیان جمع کنند.

راه‌اندازی فروشگاه‌ها باید بر اساس ظرفیت استان باشد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فروشگاه‌ها اجازه تبلیغ غیرواقعی ندارند؛ مثلاً کالایی که تاریخ انقضای آن یک هفته مانده با تخفیف ۵۰ درصد به فروش برسد، بعد از تاریخ انقضا قابل استفاده نیست.

مهدی کرامتی افزود: این اقدام نوعی عوام‌فریبی است و فروشگاه‌ها باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا مردم کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان مخالف نیستیم، اما باید بر اساس ظرفیت بازار و قوانین استان فعالیت کنند. رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌ها به ضرر کسبه و بازاریان است و سرمایه‌ای که باید در استان گردش کند، به خارج منتقل می‌شود.

وی افزود: صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارج از اختیارات سازمان است و توسط وزارتخانه و اتاق اصناف مرکز انجام می‌شود.

رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بجنورد با ارائه قیمت‌های پایین، تخفیفات گسترده و تنوع کالا فشار اقتصادی شدیدی بر اصناف خرد وارد کرده است. مغازه‌داران کوچک از کاهش فروش، اجاره‌بهای سنگین و رقابت نابرابر گلایه دارند و برخی مغازه‌ها حتی تعطیل شده‌اند. مسئولان استان تأکید می‌کنند که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید بر اساس ظرفیت بازار و قوانین کشور باشد تا سرمایه و گردش مالی استان حفظ شود و کسبه خرد آسیب نبینند.