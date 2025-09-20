۱۸۶ واحد صنفی نوشت افزار در خراسان شمالی بازرسی شد

مهدی کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت از صنوف، ۱۸۶ واحد صنفی نوشت‌افزار مورد بازرسی قرار گرفت که در این راستا ۵۹ پرونده تخلف تشکیل شد.

وی هدف از اجرای طرح نظارت بر صنوف در راستای کنترل قیمت، استاندارد بودن کالاها اعم از کیف کفش، نوشت افزار و لباس فرم مدارس است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: این طرح قبل از سال تحصیلی آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره بر اینکه طرح نظارت بر صنوف با ۱۱ تیم بازرسی انجام می‌شود، بیان کرد: در این طرح علاوه بر جلوگیری از گران فروشی، شناسایی کالاهای تقلبی، درج قیمت‌ها و برخورد با نوشت افزارهای دارای تصاویر غیر اخلاقی نیز نظارت می‌شود.

کرامتی در پایان گفت: بازرسی این طرح با مدیریت سازمان صمت خراسان شمالی و همچنین گشت مشترک تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های متولی اجرا می‌شود.