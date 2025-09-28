به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین عصر یکشنبه در مراسم معارفه مدیر حوزه معارف اسلام ناب و مرکز تخصصی آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر اندیشههای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب، اسلام ناب محمدی (ص) را بار دیگر به عرصه حیات بشری بازگرداند و پرچم توحید، عدالت و عقلانیت را در جهان برافراشت.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره درصدد حذف عقلانیت از مسیر جوامع بشری بودهاند، افزود: امام خمینی (ره) و علمای برجسته دین با بهرهگیری از معارف قرآن و اهل بیت (ع)، عقلانیت دینی را احیا کرده و نشان دادند که سعادت بشر در گرو رشد همهجانبه شخصیت و اندیشه وی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اهمیت ترویج گفتمان اسلام ناب در سطح جهانی افزود: اگر بخواهیم مسیر رسیدن به قلههای تمدن نوین اسلامی را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت طی کنیم، باید معارف اصیل اسلام را به زبان امروز و برای مخاطبان جهانی بازتعریف و تبیین کنیم.
گرزین از تأسیس «حوزه معارف اسلام ناب» به عنوان یکی از ابتکارات سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد و گفت: این حوزه با تدبیر حجتالاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و در راستای مأموریتهای مندرج در اساسنامه سازمان، راهاندازی شده است تا به بستری برای معرفی اسلام حقیقی و عقلانیت دینی به تمام اقشار جامعه تبدیل شود.
وی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، مخاطبان این حوزه صرفاً طلاب نخواهند بود، بلکه همه اقشار از جمله دانشجویان، اساتید، نخبگان، پژوهشگران، دانشآموزان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، کارگران، مهندسان، اصناف و عموم مردم، در زمره بهرهمندان از این فضا خواهند بود.
گرزین با معرفی حجتالاسلام رحیمنژاد به عنوان مسئول «حوزه معارف اسلام ناب» در استان گلستان اظهار امیدواری کرد و گفت: با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزشمند ایشان در حوزه اندیشه امام و رهبری، این حرکت فرهنگی و دینی، اثرگذاری عمیق و ماندگاری در سطح استان و حتی فراتر از آن داشته باشد.
نظر شما