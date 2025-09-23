به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا ملک‌علی‌پور شامگاه دوشنبه در مراسم روایتگری هفته دفاع مقدس که به همت کانون راویان دفاع مقدس در مسجد اهل بیت (ع) آستانه‌اشرفیه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز کشورهای منطقه به همان جمع‌بندی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی سال‌ها پیش به آن رسیده بود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال برانگیختگی سراسری ملت‌هاست، افزود: امروز امارات برای تأمین امنیت خود به آمریکا تکیه نمی‌کند، با هند قرارداد می‌بندد؛ عربستان نیز به آمریکا اعتماد ندارد و از ضرورت سناریوهای جایگزین مانند همکاری با پاکستان سخن می‌گوید.

ضرورت اخراج بیگانگان از منطقه

رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان با اشاره به اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در منطقه، تصریح کرد: هدف ما بیداری ملت‌هاست؛ ملت‌هایی که باید به این جمع‌بندی برسند که حضور آمریکا و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای آن‌ها نه‌تنها مفید نیست، بلکه تهدیدآمیز است.

ملک‌علی‌پور با اشاره به ترور شهید سردار سلیمانی در سال ۱۳۹۸ گفت: همان سال جمهوری اسلامی می‌توانست آمریکا را از منطقه اخراج کند، اما آمریکا اگر از در بیرون شود، از پنجره بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی تلاش دارد تا ملت‌های منطقه به سطحی از برانگیختگی برسند که دیگر هیچ در و پنجره‌ای برای نفوذ قدرت‌های استکباری مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان باز نماند.

ملت‌های منطقه در مسیر فتح قله مقاومت

سرهنگ ملک‌علی‌پور با بیان اینکه امروز ملت‌های منطقه در مسیر فتح قله مقاومت قرار دارند، اظهار داشت: ما داریم به قله می‌رسیم و قله ما، بیداری ملت‌هاست؛ مقابله با کسانی که نه‌تنها با اسلام، بلکه با انسانیت سر ستیز دارند.

وی افزود: بیداری ملت‌ها محدود به جغرافیای خاصی نیست و در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری جبهه مقاومت در کشورهایی مانند عربستان و قطر خواهیم بود.

تحلیل میدانی از صحنه مقاومت فلسطین

رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایستادگی ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد؛ تحلیل ما از صحنه مقاومت در فلسطین، تحلیل رسانه‌ای نیست، بلکه تحلیل میدانی و مبتنی بر واقعیت‌های صحنه است.

وی تاکید کرد: ملت‌های منطقه منتظر فرصت هستند تا حاکمانی مبتنی بر اندیشه مقاومت را روی کار آورند و نظم جدیدی بر پایه کرامت انسانی و استقلال واقعی رقم بزنند.