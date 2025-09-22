آرامش روانی مردم اولویت اصلی مسئولان در شرایط فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم به صدا درآمدن زنگ هفته دفاع مقدس که به همت حوزه بسیج شهدای کارگری پایگاه مقاومت بسیج شهید داودی سنندج برگزار شد، به مشکلات معیشتی مردم و تأثیرات آن بر روان مردم اشاره و اطهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه در شرایط فعلی، حفظ آرامش روانی مردم است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور، گفت: در این وضعیت حساس، مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود، آرامش روانی مردم است و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید در جهت بهبود شرایط معیشتی و روانی مردم همکاری کنند و بر اساس تکالیف خود عمل نمایند.

وی همچنین به مشکلات موجود در حوزه اصناف و بازار اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، مسائل اقتصادی، به ویژه در بخش بازار و اصناف، تأثیر مستقیمی بر روحیه و وضعیت روانی مردم دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار دیگر نهادها باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای حل این مشکلات داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ادامه گفت: بیش از هر زمان دیگری باید برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش کنیم.

صلواتی اذعان کرد: نقش بهزیستی و وزارت تأمین اجتماعی نیز در این زمینه بسیار مهم است و باید بتوانیم این مشکلات را به طور مؤثر حل کنیم.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهادهای مختلف و تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید در راستای بهبود شرایط روانی و معیشتی مردم باشد، زیرا هیچ چیز مهم‌تر از آرامش روانی و رفاه اجتماعی مردم نیست.