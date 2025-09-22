به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در پی سلسله اتفاقات اخیر و اظهارات و رفتار برخی بازیکنان، چهار نفر از بازیکنان خود را به کمیته انضباطی این باشگاه دعوت کرد. این تصمیم در راستای حفظ نظم و انضباط تیم و بررسی عملکرد بازیکنان اتخاذ شده است.

آرمین سهرابیان یکی از دعوت‌شدگان است که پیش‌تر به دلیل اظهاراتش در پایان دیدار با الوصل مورد توجه قرار گرفته بود. این هافبک استقلال پس از شکست سنگین ۷ بر یک تیمش مقابل نماینده امارات، در صحبت‌هایی انتقادی نسبت به دروازه بان این تیم مطرح کرده بود که باشگاه را مجبور به ورود رسمی به ماجرا کرد و برای دیدار با پیکان هم در لیست بازیکنان استقلال حضور نداشت.

همچنین عارف آقاسی مدافع استقلال، به دلیل اظهارات جنجالی خود در پایان دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان به کمیته انضباطی احضار شد. این بازیکن پس از اشتباه فاحش در گل دوم پیکان، در گفتگو با رسانه‌ها و هواداران صحبت‌هایی مطرح کرد که باشگاه آن را خلاف سیاست‌های تیم دانست.

رامین رضائیان دیگر بازیکن احضار شده، به دلیل دریافت کارت قرمز در جریان دیدار مقابل استقلال خوزستان و رفتارهای جنجالی در زمین، مورد بازبینی انضباطی قرار گرفته است. باشگاه استقلال با تأکید بر رعایت نظم در بازی‌ها و جلوگیری از رفتارهای خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی، این مورد را بررسی خواهد کرد.

در نهایت محمدرضا آزادی، هافبک استقلال، نیز به کمیته انضباطی دعوت شد. او پس از اولین تمرین تیم پس از دیدار با الوصل، اظهاراتی را مطرح کرده بود که در آن بازیکنان خارجی تیم را عامل نتایج ضعیف استقلال دانسته بود. این صحبت‌ها با واکنش باشگاه مواجه شد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت.

پیش تر باشگاه استقلال تاکید کرده بود که به دلیل نتیجه ضعیف در دیدار با الوصل کادرفنی و بازیکنان با جریمه‌هایی مواجه خواهند شد و علاوه بر جریمه دسته جمعی آبی‌ها، به احتمال زیاد این چهار بازیکن جریمه‌های دیگری هم خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که استقلال با چالش‌های فنی و انضباطی در هفته‌های اخیر مواجه بوده و کادر فنی در تلاش است تا تیم را به شرایط مطلوب بازگرداند و بازیکنان را به رعایت قوانین باشگاه و حمایت از یکدیگر ترغیب کند.

لازم به ذکر است که علاوه بر سهرابیان، ساپینتو تصمیم گرفته تا زمان تعیین و تکلیف عارف آقاسی به این بازیکن هم اجازه حضور در تمرینات داده نشود تا باشگاه تکلیف او را مشخص کند.