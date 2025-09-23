آخرین وضعیت مصدومان استقلال؛ مدافع محبوب ساپینتو برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر روز جمعه ۴ مهرماه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمسآذر خواهد رفت. آبیپوشان تهرانی در چهار دیدار گذشته تنها یک پیروزی کسب کردهاند، دو مسابقه را با تساوی پشت سر گذاشتهاند و یک شکست هم در کارنامه دارند؛ در سوی مقابل، شمسآذر در هر چهار دیدار گذشته خود به تساوی رضایت داده است.
رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال که در اردوی ترکیه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، از روز گذشته به تمرینات گروهی بازگشته است اما هنوز شرایط بدنی مطلوبی ندارد و بعید به نظر میرسد مقابل شمسآذر به میدان برود.
عارف غلامی دیگر مدافع استقلال نیز پس از گذراندن دوران مصدومیت، آماده بازگشت به میادین است. غلامی که در فصل جاری هنوز فرصت بازی پیدا نکرده، حالا در اختیار ریکاردو ساپینتو قرار دارد؛ سرمربی پرتغالی استقلال که در نقلوانتقالات بهدنبال جذب او بود، میتواند از مدافع مدنظرش در این دیدار استفاده کند.
در همین حال، جلالالدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی استقلال که نامش از فهرست تیم کنار گذاشته شده، همچنان تمرینات اختصاصی را پشت سر میگذارد و زمان بازگشت رسمی او به میادین هنوز مشخص نیست.
نظر شما