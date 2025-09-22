به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز دوشنبه ۳۱ شهریور تیم فوتبال استقلال با نکات قابل توجهی همراه بود که مهمترین آن حضور رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی این تیم در تمرین گروهی بود.
آشورماتوف که مدتی به دلیل مصدومیت از همراهی آبیپوشان دور مانده بود، امروز پا به پای سایر بازیکنان به میدان رفت و شرایط خوبی از خود نشان داد. بازگشت این مدافع میتواند خبر امیدوارکنندهای برای ریکاردو ساپینتو و کادر فنی استقلال در آستانه دیدارهای حساس آینده باشد.
در کنار آشورماتوف، دیگر بازیکن ازبک استقلال یعنی جلالالدین ماشاریپوف نیز در زمین تمرین حضور داشت اما همچنان بهصورت اختصاصی کار کرد. این وینگر سرعتی بخشی از تمرین را زیر نظر کادر پزشکی دنبال کرد و در ادامه نیز دقایقی با ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم به گفتگو پرداخت.
از دیگر نکات قابل توجه تمرین امروز استقلال، حضور عارف آقاسی مدافع این تیم بود. آقاسی پس از حاشیههای اخیر به تمرین بازگشت تا شرایطش بیش از این پیچیده نشود. با این حال، آرمین سهرابیان دیگر مدافع جنجالی استقلال هم در این جلسه تمرینی حضور داشت تا آبیها با تمامی نفرات تمرینات را پیش ببرند.
