مدافع استقلال از تصمیمش پشیمان شد!

به گزارش خبرنگار مهر، عارف آقاسی، مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال، که در جریان دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان نقش پررنگی در به ثمر رسیدن گل دوم حریف داشت، پس از پایان مسابقه با موجی از انتقادات شدید هواداران استقلال روبه‌رو شد. آقاسی در گفت‌وگو با خبرنگاران بعد از بازی اظهار داشت که جدایی‌اش می‌تواند به سود باشگاه باشد و قصد دارد از جمع آبی‌پوشان جدا شود.

این اظهارات در حالی مطرح شد که فضای ملتهبی پس از مسابقه در میان هواداران استقلال به وجود آمده بود و بسیاری از آن‌ها خواستار کنار گذاشتن این مدافع از ترکیب تیم شدند.

صبح امروز، آقاسی برای توضیح درباره صحبت‌ها و عملکرد اخیرش به کمیته انضباطی باشگاه استقلال دعوت شد. در پایان این جلسه، او با تغییر لحن، تاکید کرد که امیدوار است بتواند اشتباهات گذشته را جبران کرده و بار دیگر اعتماد کادرفنی و هواداران را به دست آورد.

بر اساس اعلام باشگاه، عارف آقاسی عصر امروز در تمرین استقلال نیز حضور خواهد داشت تا خود را برای دیدارهای آینده این تیم آماده کند. با این حال، وضعیت نهایی او و جایگاهش در ترکیب استقلال به تصمیم ساپینتو و جمع‌بندی کادر فنی بستگی دارد.

این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که استقلال با بحران‌های فنی و انضباطی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و عملکرد خط دفاعی این تیم در هفته‌های اخیر با انتقادهای زیادی مواجه شده است. حضور یا عدم حضور آقاسی در ترکیب آبی‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده این بازیکن و همچنین مسیر استقلال در ادامه فصل داشته باشد.