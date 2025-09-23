«آدان» امیدوار به بازگشت به ترکیب اصلی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل جدید لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ عملکردی دور از انتظار داشته است. آبیپوشان در چهار بازی لیگ تنها ۵ امتیاز اندوختهاند و در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان نیز شکست سنگینی را مقابل الوصل امارات تجربه کردند.
آنتونیو آدان، دروازهبان باتجربه اسپانیایی استقلال که از ابتدای فصل در ترکیب اصلی حضور داشت، پس از نمایش ضعیف برابر الوصل و دریافت ۷ گل در دیدار مقابل پیکان جای خود را به حبیب فرعباسی داد. با این حال، فرعباسی هم نتوانست کلینشیت کند و دو بار دروازهاش باز شد.
احتمال بازگشت دوباره آدان به ترکیب استقلال در دیدار پیشرو مقابل شمسآذر وجود دارد. این دروازهبان که سابقه بازی در تیمهای بزرگی همچون رئال مادرید و اسپورتینگ لیسبون را در کارنامه دارد، حالا بار دیگر امید هواداران استقلال برای بهبود شرایط درون دروازه است.
لازم به ذکر است که تیمهای شمس آذر و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر روز جمعه ۵ مهر و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار میگیرند.
