بازیکن میلیاردی هزار تومان هم بازی نکرد/آبروی ۸۰ ساله استقلال را بردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که شروع پرنوسانی در لیگ برتر داشته است، با شکست ۷ بر یک برابر الوصل در لیگ قهرمانان آسیا زیر بار فشار انتقاد پیشکسوتان و هواداران رفت و در شرایطی که امیدوار بود با پیروزی برابر پیکان از این وضعیت خارج شود، از دست دادن دو امتیاز دیگر اوضاع را بدتر کرد.

استقلال بی هدف و بی برنامه بازی کرد

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر به شکست ۷ بر ۱ استقلال برابر الوصل امارات اشاره کرد و گفت: هنوز باور ندارم که بازی را اینچنین وحشتناک به حریف واگذار کنیم. استقلال در این دیدار بی هدف، بی برنامه و بی تعصب بود و مشخص نبود بعد از باخت به استقلال خوزستان به این تیم چه گذشته است. در زمین نه خط دفاع وجود داشت ، نه خط حمله و نه یک دروازه بان مطمئن که اجازه ندهد حریف ۷ بار دروازه آنها را باز کند.

بازیکن میلیاردی هزار تومان هم بازی نکرد

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: بازیکن پر ادعای صدمیلیاردی در حد هزار تومان هم بازی نکرد و یکی از عوامل تحقیر استقلال بود. خط هافبک فقط تماشاگر حرکات بازیکنان الوصل بود و خط حمله حتی نتوانست دو موقعیت صدرصد بوجود بیاورد. بازیکنان ضعیف و بی تعصبی که اگر صد هزار تومان از پولشان کم شود زمین و زمان را به هم می‌دوزند ولی در زمین فقط نظاره گر بودند و حرفی برای گفتن نداشتند.

آبروی ۸۰ ساله استقلال را بردند

این پیشکسوت فوتبال در ادامه انتقاداتش از عملکرد بازیکنان استقلال خاطرنشان کرد: آیا می‌شود به این بازیکنان دیگر اعتماد کرد؟ آیا با این بی کفایت ها می‌خواهیم به قهرمانی دست پیدا کنیم؟ از مدیریت تا کادر فنی و بازیکنان آبروی ۸۰ ساله استقلال را بردند و مشخص شد که هیچکدام ارزش پوشیدن این پیراهن مقدس را ندارند.

ساپینتو چه جوابی خواهد داشت

وی با انتقاد شدید از عملکرد ساپینتو گفت: مدام می‌گفتند اگر ساپینتو کنار خط باشد تیم بهتر بازی خواهد کرد. این هم آمدن آقای پر ادعا لب خط و نتیجه به دست آمده! ساپینتو باید جواب بدهد که با این تیم چه کرده است. فصل گذشته تا این حد تحقیر نشدیم. سرمربی آبی پوشان پاسخ دهد در اردوی ترکیه، تعطیلات لیگ و اردوی کیش چه بلایی بر سر تیم آورده که از برد شروع کردیم و حالا به دو باخت پشت هم رسیدیم. سرمربی استقلال پاسخ دهد برای برطرف کردن مشکلات دفاعی چه کار مهمی انجام داده که دیگر در استقلال خط دفاعی وجود ندارد. آیا او با این آبروریزی باز هم خواهد ماند یا هر چه زودتر استعفا خواهد کرد؟

منتظر استعفای مدیران هستیم

پیشکسوت استقلال با مقصر دانستن مدیران استقلال در کسب نتایج چند دیدار در لیگ برتر و شکست تحقیر آمیز برابر الوصل امارات گفت: منتظر پاسخگویی تاجرنیا در خصوص اتفاقات اخیر هستیم و پس از آن استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و شخص تاجرنیا. الان زمان آن است که مدیران هلدینگ تصمیم قاطعانه و منطقی گرفته تا یک پاکسازی کامل در سطح مدیریتی استقلال را داشته باشند. مدیران بی کفایتی که بیشتر دنبال شهرت و سهم خواهی بودند تا بوجود آوردن آرامش برای استقلال که بتواند به نتایج دلخواه هواداران دست پیدا کند.

پیشکسوتان می توانند مدیریت کنند

بازیکن سابق آبی پوشان در ادامه گفت: در جمع پیشکسوتان استقلال هستند افرادی که در این مقطع حساس می توانند جانشینان خوبی برای بی کفایت ها باشند. آنها نه اهل شهرت هستند و نه اهل سهم خواهی. بلکه دلسوز استقلال هستند و تلاش خواهند کرد تیم به موفقیت دست پیدا کند. امیدوارم مسولان هلدینگ یک تصمیم درست بگیرند و با تغییرات اساسی در بدنه مدیریت استقلال راه موفقیت تیم را هموار کنند.

خارجی های بی کیفیت عیار خود را نشان دادند

روشن در مورد جذب بازیکنان بی کیفیت خارجی گفت: بنجل های پا به سن گذاشته و بی کیفیت را به استقلال آوردیم و تنها جیب دلالان سود جو را پر از دلار کردیم. الحدادی، جنپو ، نازون ، آسانی و ادان خرید های بی کفایتی بودند که تاجرنیا با افتخار کنار آنها عکس می گرفت و از آنان تعریف و تمجید می‌کرد و هواداران را با حرف های خود فریب می داد. بنجل هایی که هیچ تیمی آنها را نمی خواست و دلال ها با هماهنگی مدیران استقلال آنها را به ایران آوردند و به اسم بازیکنان با کیفیت به استقلال قالب کردند . پول زیادی هزینه خرید این بازیکنان شد که تا به حال هیچ عملکرد مثبتی برای استقلال نداشتند. مدیران استقلال باید پاسخگوی این خریدها باشند. الوصل بازیکن خارجی داشت و ما هم بازیکن خارجی داریم. با این خریدها و این مدل بازی بی هدف و بی برنامه به هیچ جا نخواهیم رسید و همچنان پسرفت خواهیم داشت .

دروازه را به یک گلر ضعیف سپردیم

پیشکسوت استقلال در خصوص عملکرد ادان تاکید کرد: حسینی را با غرض ورزی و دشمنی با او کنار گذاشتیم تا یک پیرمرد را درون دروازه استقلال قرار دهیم. دروازه بانی که نقطه ضعف اصلی او شوت از راه دور است و چون رقیبی هم ندارد بدون استرس و با خیال آسوده درون دروازه قرار می گیرد و هر چقدر هم گل بخورد باز هم فیکس درون دروازه قرار خواهد گرفت. مدیران استقلال در خرید بازیکنان پر اشتباه ظاهر شدند. ادان لایق ایستادن درون دروازه استقلال نیست و باید هرچه زودتر یک گلر ششدانگ و جوانتر به خدمت گرفته شود تا اینچنین راحت دروازه استقلال باز نشود.