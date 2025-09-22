اسدی: استقلال تیم بزرگی است و مربی بزرگی هم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی در پایان جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه استقلال اظهار داشت: ریکاردو ساپینتو و دستیارانش به کار خود ادامه خواهند داد و جدایی آنها صحت ندارد.

رئیس آکادمی باشگاه استقلال تصریح کرد: ادامه دادن به ترکیب آکادمی خیلی وقت است که در دستور کار قرار گرفته و طی دو سه ماه اخیر نیز روند خوبی داشته است. خوشبختانه از پیشرفت کار رضایت داریم. آکادمی، همان‌طور که از نامش پیداست، یک مرکز علمی برای آموزش بازیکنانی است که بتوانند با ارزش افزوده بیشتری به تیم بزرگسال کمک کنند. این فلسفه اصلی وجود آکادمی است.

وی ادامه داد: به همین خاطر، ما تلاش می‌کنیم از افرادی که در حوزه‌های آموزشی توانمند هستند استفاده کنیم؛ از جمله اقبالی و همچنین پیشکسوتانی که در حوزه فوتبال استقلال زحمت کشیده‌اند و مربیان خوبی محسوب می‌شوند. بخشی از موفقیت، نشان دادن توانمندی این افراد است و ارتباط نزدیک آکادمی با تیم بزرگسال می‌تواند آینده روشنی را برای استقلال رقم بزند.

رئیس آکادمی استقلال با اشاره به تفاوت‌های موجود میان کار در رده‌های پایه و تیم بزرگسالان تاکید کرد: آکادمی معمولاً نیازمند زمان است، چرا که تفاوت آن با تیم‌های بزرگسال در بحث‌های آموزشی است و این فرآیندها زمان‌بر هستند. البته امیدواریم این مسیر هرچه کوتاه‌تر شود و با روندی که آغاز کرده‌ایم بتوانیم هرچه سریع‌تر بازیکنانی را به تیم بزرگسال تزریق کنیم تا نتیجه آن خوشحالی هواداران باشد.

اسدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استقلال فاصله زیادی با صدر جدول ندارد و به نظرم قضاوت کردن زودهنگام است. استقلال تیم بزرگی است، بازیکنان بزرگی هم جذب کرده و سرمربی بزرگی دارد. مطمئن باشید روند استقلال روند خوبی خواهد شد و این تیم در نهایت موفقیت‌های ارزشمندی کسب می‌کند. طبیعی است که در این مسیر اتفاقاتی رخ دهد، اما مهم آن است که آینده درخشانی در انتظار استقلال خواهد بود.