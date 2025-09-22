ملت ایران مدیون مردم خوزستان است؛ پیگیری تکمیل فرهنگسرای آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی صبح دوشنبه به دعوت سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی وارد این شهرستان شد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان بازدید کرد.

محمدی در این بازدید با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: مردم خوزستان هشت سال زیر آتش موشک، بمب و اسلحه مقاومت کردند و ملت ایران مدیون رشادت‌های آنان است.

وی در ادامه به وضعیت فرهنگسرای نیمه‌کاره آبادان پرداخت و گفت: وقتی این مجموعه را به این شکل دیدم، واقعاً خجالت کشیدم و باور شرایط موجود دشوار بود. از فردا پیگیر رفع مشکل احداث این فرهنگسرا خواهیم بود.

معاون وزیر ارشاد توضیح داد: با توجه به کمبود منابع مالی، باید تدابیری اندیشیده شود تا این پروژه در قالب طرح‌های محلی قرار گیرد. این مجتمع به مرحله‌ای رسیده که نیازمند آواربرداری است و سپس باید مجدداً به‌صورت کامل احداث شود.