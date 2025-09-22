فرهنگ شهدا مانع سلطه مستکبران در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرشاد بهرام آبادی، صبح دوشنبه در آئین غبارروبی مزار شهدا در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در سنندج برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت فرهنگ شهادت در مقابله با مستکبران جهانی اظهار کرد: فرهنگ شهدا همواره مانع سلطه استکبار بر منطقه بوده و این فرهنگ به‌ویژه در برابر اهداف شوم جریان‌های استکباری، به‌ویژه آمریکا، نقش بسیار مؤثری ایفا کرده است.

وی افزود: مستکبران عالم که به‌ویژه در منطقه غرب آسیا حضور دارند، همواره به دنبال نابودی ارزش‌ها و اصول ما هستند و هدف آنها از حملات و اقدامات خصمانه‌ای که شاهد آن در نقاط مختلف از جمله غزه هستیم، نابود کردن هویت فرهنگی و اعتقادی ملت‌های منطقه است.

وی تصریح کرد: فرهنگ شهادت و فداکاری‌های بزرگ شهدای عزیز ما، مانع از تحقق این آرزوهای شوم آنها شده است.

مسئول حوزه نمایندگی سپاه سنندج همچنین با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ما همگی باید در مقام عمل، الگوی رفتار خود را از شهیدان بیاموزیم و در مسیر حفظ و ارتقای ارزش‌های والای آنها حرکت کنیم ان‌شاءالله که روح بلند شهدای عزیز در آرامش باشد و همگان در عمل بهترین خدمت را به آنها ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام بهرام آبادی در پایان با ارسال درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر لزوم حفظ فرهنگ شهادت و ترویج آن بین نسل‌های جدید تاکید کرد تا همواره از تهاجم فرهنگی دشمنان جلوگیری شود.