شروط سازمان غذا و دارو برای تفویض اختیار به مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدیزاده افزود: سازمان غذا و دارو در راستای اسناد بالادستی و تکالیف قانونی همواره برای تفویض اختیار به شرط ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد تجاری و فناوری و ارتقا جایگاه مدیریتی مدیران مستقل زیر نظر مدیرعامل، حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد. این سازمان پس از یک دهه تفویض اختیار به مناطق، انتظار دارد شیوه‌نامه‌ها به‌روزرسانی شود و فرآیند ترخیص و فرآوری محصول در مناطق الزاماً یکسان‌سازی گردد.

وی ادامه داد: شناسنامه دار شدن کالاهای سلامت برای مصرف منطقه‌ای باید به‌طور کامل اجرایی شود و سامانه‌های مناطق و گمرک به سامانه تیتک وزارت متصل گردد. توانمندی آزمایشگاه‌ها بر اساس صدور تعرفه در مناطق فعال خواهد شد و داده‌های آماری و تحلیلی واردات فرآورده‌های سلامت در اختیار سازمان و سامانه‌های نظارتی قرار می‌گیرد.

مهدیزاده افزود: مناطق آزاد نقش مهمی در واردات مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های سلامت‌محور دارند و با استفاده از مشوق‌های تجاری و زیرساخت‌های مناسب می‌توانند تأمین کالاها را سریع‌تر کنند و صادرات را توسعه دهند.

وی توضیح داد: در شیوه‌نامه جدید محورهایی از جمله گزارش‌دهی اقلام وارداتی بر اساس نوع فرآورده، شفاف‌سازی رویه‌های ترخیص و تعیین فرآیندهای قابل تفویض پیش‌بینی شده است. این اقدامات امکان رصد جریان کالاها را فراهم می‌کند و سلامت عمومی را در اولویت قرار می‌دهد.

مهدیزاده با اشاره به طراحی چک‌لیست‌های ارزیابی و پایش مناطق آزاد، گفت: دستورالعمل‌های جدید و روش‌های شناس‌گذاری کالا برای مصرف منطقه‌ای تدوین شده تا از ورود محصولات غیرمجاز جلوگیری شود. اجرای این برنامه‌ها شفافیت را افزایش می‌دهد، امور ذی‌نفعان را تسهیل می‌کند و سطح نظارت را ارتقا می‌دهد.